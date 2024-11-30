"А давай попробуем в постели это…" Как признаться партнеру о своих тайных желаниях в сексе?

Выберите подходящий момент

Не стоит говорить об этом во время ссоры или посреди дня, когда кто-нибудь из вас занят. Идеальное время - это момент, когда вы оба расслаблены, довольны и готовы к открытому разговору. К примеру, после интима или во время совместного отдыха.

Начните с легкого намека

Необязательно с первой секунды вываливать все свои фантазии. Начните с обсуждения ваших отношений в целом: "Мне нравится, как мы проводим время вместе, но как ты относишься к тому, чтобы добавить немного новизны?". Это создаст комфортный фон для дальшнейшего разговора.

Используйте формат "я-сообщений"

Замените "ты не делаешь того или того" на "я хотел бы попробовать". Например: "Мне кажется, это сделало бы нас еще ближе" или "Меня давно привлекает такая идея, и я хотел бы поделиться ею с тобой".

Покажите свое доверие

Признание в своих желаниях - это акт доверия. Скажите об этом партнеру: "Я говорю об этом, потому что доверяю тебе и хочу, чтобы мы были максимально открыты друг с другом".

Не настаивайте

Возможно, ваш партнер не будет готов сразу поддержать вашу идею и это нормально. Дайте ему пора все обдумать. Главное - не превращать разговор в ультиматум.

Исследуйте вместе

Если партнер заинтересовался, предложите начать с чего-нибудь маленького. К примеру, посмотрите вместе фильм или почитайте материалы на тему вашего желания. Это поможет снять напряжение и упростить процесс.

Помните: это - о близости

Говорить о своих фантазиях - это не просто о сексе, это о доверии и готовности быть собой рядом с партнером. Когда вы открываетесь, вы строите еще более крепкую связь. В конце концов, ваши желания - это часть вас.

"Если партнер действительно вас любит, то он по крайней мере выслушает и попытается понять. А вдруг у вас обоих найдется что-то, что давно хотелось, но никто не решался сказать? Так что действуйте смело, но с любовью и уважением", - советует Виталий Курсик.