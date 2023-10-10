"А що, вже перемога?" В электричке под Львовом парни едва не разнесли поезд вместе с людьми (видео)

В пригородном поезде Сянки-Львов группа молодых людей жестко избивали друг друга, несмотря на то, что они находились в вагоне, заполненном пассажирами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook Олега Васильева.
На опубликованном видео можно заметить, что во время потасовки хулиганы ударили другого человека, который просто сидел у прохода.
Некоторые дебоширы еле стояли на ногах. Очевидно, что они употребляли алкогольные напитки в поезде.
Стороны конфликта разняли другие пассажиры и вывели часть хулиганов в тамбур.
"Хорошо, что на этот раз ничего не сломали в поезде и не избили окна. Иначе железнодорожники сняли бы поезд с маршрута и не исключено, что отменили рейсы на неопределенный срок", - написал Васильев.
В комментариях к посту подписчики написали, что это позор, в военное время устраивать такие драки.
Напомним, что Укрзализныця попала в скандал из-за российского шансона.
А также рассказывали, что Укрзализныцю обвинили в нарушении прав человека.