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"А що, вже перемога?" В электричке под Львовом парни едва не разнесли поезд вместе с людьми (видео)

В поезде УЗ произошла массовая драка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В пригородном поезде Сянки-Львов группа молодых людей жестко избивали друг друга, несмотря на то, что они находились в вагоне, заполненном пассажирами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook Олега Васильева.

Детали скандала в поезде УЗ

На опубликованном видео можно заметить, что во время потасовки хулиганы ударили другого человека, который просто сидел у прохода.

Некоторые дебоширы еле стояли на ногах. Очевидно, что они употребляли алкогольные напитки в поезде.

Стороны конфликта разняли другие пассажиры и вывели часть хулиганов в тамбур.

"Хорошо, что на этот раз ничего не сломали в поезде и не избили окна. Иначе железнодорожники сняли бы поезд с маршрута и не исключено, что отменили рейсы на неопределенный срок", - написал Васильев.

Реакция украинцев на скандал в УЗ

В комментариях к посту подписчики написали, что это позор, в военное время устраивать такие драки.

  • Львів і війна це несумісні речі, суцільна ганьба цій області!
  • Потім щоб не казали що народ окремо, а бандюги депутати окремо. Однакові бійки, що в старих електричках що в верховній раді. Це лице нашої країни, на всіх фронтах.
  • А що вже "перемога"? На відео купа ухилянтів дебоширить.
  • Тупе дике стадо...
  • Був у серпні у Львові по армійським справам. Що сказати... Дуже далеко Львів від війни... Музика, сміх, кава, геть усі п'яні...

Напомним, что Укрзализныця попала в скандал из-за российского шансона.

А также рассказывали, что Укрзализныцю обвинили в нарушении прав человека.

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