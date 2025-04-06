"А вдруг я все испорчу? Как преодолеть неловкость во время первого интима с новым партнером

Первая интимная близость - это всегда немного волнительно. Даже если между вами есть симпатия, а атмосфера складывается идеально, мозг может начать паниковать: "А если я сделаю что-то не так?", "Что он/она подумает?", "Как расслабиться?"

Эта неловкость - абсолютно нормальная. Но если хочется, чтобы все прошло максимально комфортно, вот несколько советов:

Не гоните чувство, а примите его

Волнение - это не ваш враг. Это показатель того, что вам не безразлично. Не надо силой прогонять неловкость, лучше воспринимать ее как естественную часть момента.

Не торопитесь

Главное правило первого интима - никакой спешки. Дайте себе и партнеру время привыкнуть друг к другу, насладиться прикосновениями и атмосферой.

"Напряжение чаще всего возникает именно из-за ощущения, что "надо что-то срочно делать", - объясняет эксперт.

Дышите и расслабляйте тело

Если чувствуете скованность, сделайте глубокий вдох-выдох и немного расслабьте мышцы. Ощущение контроля над телом помогает справиться с нервами.

Говорите

Нет, не о налогах или погоде. А о своих ощущениях и эмоциях.

"Ты мне очень нравишься, но я немного волнуюсь", "Хочу, чтобы нам обоим было хорошо, давай просто будем слушать друг друга?" Даже одно такое предложение может снять напряжение", - советует сексолог.

Не зацикливайтесь на "идеальности"

Ни одна первая близость не бывает как в кино. Это может быть неуклюже, кто-то может неудобно раздеться, упасть или смешно запутаться в одежде.

"И это нормально! Относитесь ко всему проще - с юмором и легкостью", - отмечает специалист.

Наслаждайтесь моментом

Вместо того чтобы анализировать свои движения и вид, сфокусируйтесь на ощущениях и партнере. Ведь суть первого интима - не в технике, а в эмоциональном контакте.

"Главное правило: никто не идеален, но если есть взаимный комфорт и доверие - все получится отлично", - резюмирует Виталий Курсик.