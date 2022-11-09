"А чего не в Москве?" Ани Лорак с дочкой разнесли за фото на отдыхе

Где находится дочка Лорак

Так, сейчас 11-летняя София находится в Испании. Это дочка Лорак от турецкого бизнесмена Мурата, с которым она в разводе. Девочка очень похожа на папу, на что и обратили внимание подписчики певицы.

На фото исполнительница позирует с дочерью и улыбается. Но пользователи сети не могли не напомнить Каролине, что она молчит о войне в Украине.

Ани Лорак с дочерью в Испании (фото: instagram.com/anilorak)

Люди назвали Лорак "позором украинской нации".