ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

99-річну українку вакцинували від COVID-19: реакція мережі вражає

Новость на русском → Тернопільська область, Середа 21 квітня 2021 23:23
99-річну українку вакцинували від COVID-19: реакція мережі вражає Колаж РБК-Україна: під Тернополем 99-річну бабусю вакцинували від COVID-19
Автор: Володимир Костирін

Під Тернополем вакцинували від коронавірусу 99-річну пенсіонерку, яка проживає в Петриківському обласному геріатричному пансіонаті. Пані Ірина Курова стала найстаршою мешканкою регіону, яку прищепили від COVID-19.

Про це 21 квітня передали в прес-службі МОЗ України.

Повідомляється, що вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech пройшла успішно, після щеплення жінка почуває себе добре.

У мережі також опублікували фото пані Ірини, уродженки Криму, яка зараз проживає в Тернопільській області.

99-річну українку вакцинували від COVID-19: реакція мережі вражає

99-річну українку вакцинували від коронавірусу (фото: facebook.com/moz.ukr)

"Вакцинація персоналу та мешканців Петриківського обласного геріатричного пансіонату триває. Щеплення проводять вакциною Pfizer-BioNTech. Протягом двох днів в пансіонаті вакциновано понад півтори сотні підопічних. Наступна доза буде введена через 21 день, відповідно до інструкції", - розповіли в міністерстві.

Реакція на публікацію про щеплення для жінки в такому поважному віці в мережі стала досить неоднозначною. Так, користувачі інтернету бажають бабусі довгих років життя, і щоб жодна болячка їй не була страшна, при цьому під постом можна зустріти чимало скептичних, а іноді й навіть гнівних коментів від супротивників вакцинації.

  • Бабуся прожила 99 років, напевно маючи непоганий імунітет від природи, навіщо йому було колоти вакцину?
  • Ну, авось з вакциною бабуся ще років 20 проживе.
  • ...у дитинстві пройшла природний відбір і не прищеплювалася поганню. Пройшла війну, голод, 90-ті. Вирішили добити старих...
  • А хто скаже, що буде після терміну 21 день з бідною бабусею??? Слів немає, одні емоції!!!
  • Я проживаю в Італії... 8 квітня мені зробили першу вакцину... 29 квітня - наступну... Дякую Богу, жива... Так, відчувала болю в суглинках... боліло плече, голова... була сонливість... і все... нічого страшного!! Мені робили таку ж вакцину, як цій літній жінці!! Не кажіть того, чого не знаєте!! Всім здоров'я, здоров'я, здоров'я і розуму!

Раніше повідомлялося, що нещодавно під Черніговом 100-річний чоловік одужав від коронавірусу - дідусь подякував лікарям та пішов додому.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, кому дістануться залишки вакцини Pfizer, і пояснили, що отримати щеплення без черги не вийде.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя вакцинація Вакцина від коронавірусу
LITE
Свято 21 квітня: найважливіші заборони і прикмети цього дня, хто іменинник
Свято 21 квітня: найважливіші заборони і прикмети цього дня, хто іменинник