99-річну українку вакцинували від COVID-19: реакція мережі вражає
Під Тернополем вакцинували від коронавірусу 99-річну пенсіонерку, яка проживає в Петриківському обласному геріатричному пансіонаті. Пані Ірина Курова стала найстаршою мешканкою регіону, яку прищепили від COVID-19.
Про це 21 квітня передали в прес-службі МОЗ України.
Повідомляється, що вакцинація препаратом Pfizer-BioNTech пройшла успішно, після щеплення жінка почуває себе добре.
У мережі також опублікували фото пані Ірини, уродженки Криму, яка зараз проживає в Тернопільській області.
99-річну українку вакцинували від коронавірусу (фото: facebook.com/moz.ukr)
"Вакцинація персоналу та мешканців Петриківського обласного геріатричного пансіонату триває. Щеплення проводять вакциною Pfizer-BioNTech. Протягом двох днів в пансіонаті вакциновано понад півтори сотні підопічних. Наступна доза буде введена через 21 день, відповідно до інструкції", - розповіли в міністерстві.
Реакція на публікацію про щеплення для жінки в такому поважному віці в мережі стала досить неоднозначною. Так, користувачі інтернету бажають бабусі довгих років життя, і щоб жодна болячка їй не була страшна, при цьому під постом можна зустріти чимало скептичних, а іноді й навіть гнівних коментів від супротивників вакцинації.
- Бабуся прожила 99 років, напевно маючи непоганий імунітет від природи, навіщо йому було колоти вакцину?
- Ну, авось з вакциною бабуся ще років 20 проживе.
- ...у дитинстві пройшла природний відбір і не прищеплювалася поганню. Пройшла війну, голод, 90-ті. Вирішили добити старих...
- А хто скаже, що буде після терміну 21 день з бідною бабусею??? Слів немає, одні емоції!!!
- Я проживаю в Італії... 8 квітня мені зробили першу вакцину... 29 квітня - наступну... Дякую Богу, жива... Так, відчувала болю в суглинках... боліло плече, голова... була сонливість... і все... нічого страшного!! Мені робили таку ж вакцину, як цій літній жінці!! Не кажіть того, чого не знаєте!! Всім здоров'я, здоров'я, здоров'я і розуму!
Раніше повідомлялося, що нещодавно під Черніговом 100-річний чоловік одужав від коронавірусу - дідусь подякував лікарям та пішов додому.
Нагадаємо, у МОЗ розповіли, кому дістануться залишки вакцини Pfizer, і пояснили, що отримати щеплення без черги не вийде.