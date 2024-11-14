9 упражнений, которых мужчинам следует избегать во время похудения

Тренер Джейк Диксон рассказал, что оптимизация распорядка тренировок чрезвычайно важна, поскольку некоторые упражнения менее полезны для сжигания калорий, чем другие.

"Одним из важных, но часто забытых факторов изменения веса является выбор упражнений. Все упражнения в тренажерном зале сжигают калории, но если ваша цель - сжечь жир, то следует выбрать движения, которые активизируют ваш метаболический двигатель", - добавил эксперт.

Время в спортзале драгоценное и ограниченное. Цель потери веса означает, что время нужно использовать с умом.

Включение упражнений, включающих одно движение, нацеленное на небольшие группы мышц, может быть продуктивным для наращивания конкретных мышц, но может быть не лучшим способом сбросить вес.