9 упражнений, которых мужчинам следует избегать во время похудения

Мужчинам, чтобы похудеть, следует избегать некоторых упражнений во время тренировки. Тренер назвал упражнения, которіе не нацеленные на потерю веса тела.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Тренер Джейк Диксон рассказал, что оптимизация распорядка тренировок чрезвычайно важна, поскольку некоторые упражнения менее полезны для сжигания калорий, чем другие.

"Одним из важных, но часто забытых факторов изменения веса является выбор упражнений. Все упражнения в тренажерном зале сжигают калории, но если ваша цель - сжечь жир, то следует выбрать движения, которые активизируют ваш метаболический двигатель", - добавил эксперт.

Ниже приведены упражнения, которые следует избегать мужчинам во время похудения.

Тренировка пресса

Доктор медицинских наук Майк Бохл рассказал, что тренажеры могут помочь укрепить мышцы живота.

Лучше выполнять основные тренировки для равновесия, стабилизации позвоночника и хорошей осанки, но когда дело доходит до сжигания калорий и устранения жира на животе, одна только работа с тренажером для пресса не справится с этим.

Упражнения с йоги и пилатеса

Йога и пилатес отлично подходят для улучшения психического благополучия, равновесия и гибкости. Однако они не эффективны при похудении.

Эти упражнения сжигают относительно меньшее количество калорий за время, которое они занимают.

Упражнения по йоге и пилатесу (фото: Freepik)

Аэробные упражнения

Аэробные тренировки, такие как теннис, бег и плавание, являются прекрасными способами улучшить частоту сердечных сокращений, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и сжечь калории.

Если вы просто занимаетесь интенсивными кардиотренировками и не включаете силовые тренировки в свой распорядок дня, то не потеряете мышечную массу.

В долгосрочной перспективе это замедляет метаболизм, так как увеличение мышечной массы является эффективным способом сжечь больше калорий в течение всей тренировки.

Упражнения с одним движением, нацеленные на малые группы мышц

Время в спортзале драгоценное и ограниченное. Цель потери веса означает, что время нужно использовать с умом.

Включение упражнений, включающих одно движение, нацеленное на небольшие группы мышц, может быть продуктивным для наращивания конкретных мышц, но может быть не лучшим способом сбросить вес.

К примеру, сгибание бицепса улучшает силу рук, а поднятие икры является мудрым выбором для усиления силы ног. Однако, ни одно из этих упражнений не сожжет столько калорий и не будет столь эффективным для похудения, как упражнения для всего тела.

Планка

Такой вид упражнения не помогает сжечь много калорий. К тому же планка плохо подходит для роста мышц, потому что они не способствуют полному диапазону движений пресса.

Планка (фото: Freepik)

Какие упражнения следует делать мужчинам для похудения

Для наиболее эффективного использования времени доктор Боль рекомендует сосредоточиться на тренировках, одновременно активизирующих несколько групп мышц, особенно больших.

Упражнения, которые могут сжечь калории и привести к заметной потере веса, включают отжимание, приседания, подтягивание и выпады.