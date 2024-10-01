9 упражнений для гибкости всего тела и улучшения физической формы

глубоко

(фото: eatthis.com)

Начните, стоя на руках и коленях, ладони на полу под плечами, а колени под бедрами. Мягко выгните спину, а затем округлите ее - это один подход. Выполните до 10 подходов.

Упражнение "кошка-корова" (фото: eatthis.com)

Удерживайте растяжку в течение 20-30 секунд, ощущая растяжение подколенных сухожилий и нижней части спины.

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Вытягивание рук вдоль пола растягивает мышцы верхней части спины - настоящее спасение для тех, кто целый день работает за компьютером.

широко разведите колени и сядьте на пятки, вытянув руки вперед.

(фото: eatthis.com)

Растяжение бедер

задержитесь на 20-30 секунд, затем поменяйте ногу.

Растяжение мышц бедер (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Встаньте прямо, держась за стул или стену для равновесия, если нужно.

(фото: eatthis.com)

Лягте на живот, ступни раздвиньте на ширину 30 сантиметров, руки поставьте с обеих сторон от головы.

С выдохом оторвите корпус от пола, выпрямите руки и ноги, втяните низ живота. Ступни плотно стоят на полу, а спина прямая.

Упражнение "собака вниз" (фото: eatthis.com)