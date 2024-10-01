9 упражнений для гибкости всего тела и улучшения физической формы

Сохранение гибкости с возрастом имеет важное значение для общего состояния здоровья. С возрастом мышцы тела и суставы могут становиться более жесткими, что может ограничить диапазон движений и увеличить риск травм. Включение регулярной растяжки в распорядок дня может снизить мышечное напряжение, повысить подвижность и улучшить осанку.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
глубоко
(фото: eatthis.com)
Начните, стоя на руках и коленях, ладони на полу под плечами, а колени под бедрами. Мягко выгните спину, а затем округлите ее - это один подход. Выполните до 10 подходов.
Удерживайте растяжку в течение 20-30 секунд, ощущая растяжение подколенных сухожилий и нижней части спины.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
Вытягивание рук вдоль пола растягивает мышцы верхней части спины - настоящее спасение для тех, кто целый день работает за компьютером.
широко разведите колени и сядьте на пятки, вытянув руки вперед.
(фото: eatthis.com)
задержитесь на 20-30 секунд, затем поменяйте ногу.
(фото: eatthis.com)
Встаньте прямо, держась за стул или стену для равновесия, если нужно.
(фото: eatthis.com)
Лягте на живот, ступни раздвиньте на ширину 30 сантиметров, руки поставьте с обеих сторон от головы.
С выдохом оторвите корпус от пола, выпрямите руки и ноги, втяните низ живота. Ступни плотно стоят на полу, а спина прямая.
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