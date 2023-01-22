9 симптомов сахарного диабета, о которых вы могли не знать

9 симптомов сахарного диабета

Как рассказали врачи медицинского центра Альтеро в Instagram, болезнь может проявляться следующими признаками:

Неуемный голод Сильная жажда Потеря веса Сильная усталость Частое мочеиспускание Покалывание и онемение конечностей Размытое зрение Незаживающие раны Моча привлекает насекомых

Факторы риска развития диабета

Специалисты ресурса Diabetes разделяют факторы на неизменные и переменные (зависящие от человека).

Неизменными называют следующие:

Генетические нарушения, наследственность

Семейный анамнез сахарного диабета 2 типа

Пожилой возраст

Масса тела при рождении менее 2,5 кг или более 4 кг

Переменные факторы:

Висцеральное ожирение

Дисплидемия – нарушение состава липидов крови

Низкая физическая активность

Нерациональное питание (основной прием пищи в вечернее время или ночью, недостаточное количество овощей и фруктов в рационе, избыточное потребление простых углеводов и животных жиров)

Значительные колебания массы тела на фоне нефизиологических или жестких диет

Артериальная гипертензия

Нарушение сна

Стрессовые ситуации

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