9 симптомов сахарного диабета, о которых вы могли не знать

Сахарный диабет 2 типа – коварная болезнь, которая может поначалу не проявляться очевидными симптомами, при этом развиваясь и все более угрожая общему состоянию здоровья человека.
Об этом читайте ниже в материале Styler.
Как рассказали врачи медицинского центра Альтеро в Instagram, болезнь может проявляться следующими признаками:
Специалисты ресурса Diabetes разделяют факторы на неизменные и переменные (зависящие от человека).
Неизменными называют следующие:
Переменные факторы:
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