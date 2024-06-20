9 вещей, которые вам никто не рассказывает о сексе после 60 лет

Почему о сексе пожилых людей не говорят

Во-первых, общественные табу и возрастные взгляды привели к маргинализации сексуальности пожилых людей. Никто не хочет воображать, что люди возраста их бабушек и дедушек или родителей занимаются сексом, поэтому мы отвергаем эти мысли.

В результате мы получаем ограниченные дискуссии и представления о сексе в дальнейшей жизни. Подумайте о том, как мало мы видим сцен с пожилыми людьми в кино и телевидении, и как часто секс после 50 лет и виагра становятся предметом шуток для комиков.

Мы все со временем состаримся, но поскольку мы так сильно стигматизировали секс после 50 лет, мы плохо подготовлены к его реалиям.

"Не хватает комплексного полового воспитания, приспособленного к старшим возрастным группам, из-за чего у многих людей нет информации об изменениях и проблемах, с которыми они могут столкнуться по поводу сексуальности в возрасте", - объясняет дипломированный психолог и секс-терапевт из Беверли-Хиллз Шеннон Чавес.

Она добавляет, что все это приводит к ложным представлениям и любопытству относительно того, какими будут сексуальные переживания в дальнейшей жизни.

В целом повышенная осведомленность, образование и открытый диалог о сексе и старении могут помочь устранить эту тайну и способствовать более здоровому отношению к сексуальности в старших возрастах.

Отрадная реальность состоит в том, что люди в возрасте все еще занимаются сексом, наслаждаются им и желают секса, даже если они не в браке. Четверо из 10 человек в возрасте 65-80 лет все еще сексуально активны, согласно исследованию 2018 года Национального опроса здорового старения.

И независимо от того, ведут они активную половую жизнь или нет, почти две трети пожилых людей сказали, что они заинтересованы в сексе. Согласно тому же исследованию, более половины сказали, что секс важен для качества их жизни.

9 вещей о сексе у пожилых людей

Ваша потребность чувствовать себя желанным не исчезает просто так

Фрэнк, которому уже 76 лет и он 53 года женат:

Я могу говорить только за себя и мою жену, но я думаю, что одна из самых больших вещей, о которой не говорят - это стремление к сексу и физическому наслаждению - быть желанным, иметь это чувство, отдавать и получать физическую, а также эмоциональную разрядку - никогда не исчезает.

Когда мы молоды, мы не хотим верить, что старые, обвисшие люди все еще хотят секса. Но мы им занимаемся. Физическая привлекательность и удовольствие, общение и личная гигиена все еще важны даже в наши 70 лет.

Конечно, есть некоторые вещи, которые нужно решить: эректильная дисфункция, чрезвычайная сухость, боль и ограниченное положение. Но отлично быть живым в то время, когда наука решила некие из этих заморочек обычными решениями. Лекарства и кремы для женщин и мужчин, а также физические упражнения и терапия позволяют получить удовольствие от секса на этой поздней стадии.

Я понимаю, что есть много людей в этом возрасте, которые испытывают изнурительные заболевания или физические ограничения, из-за которых им очень трудно или даже нежелательно заниматься сексом. И я, конечно, уважаю это.

Но есть также много пожилых людей, даже старше нас, которые все еще хотят и занимаются сексом. Я считаю, что наибольшей проблемой является клеймо старости, седых волос или лысины, обвисшей груди и ягодиц, что означает, что больше нет нужды в сексе.

Когда нам было за 50, мы думали, что если бы мы выжили в 70, то с нами все бы закончилось. К нашему приятному удивлению, все как раз наоборот.

Частота уменьшается, но качество часто повышается

Сексолог и ведущая подкаста Джесс О'Райли:

Я думаю, что для многих людей самое удивительное в сексе после 70 - это то, что он может быть лучше, чем когда-либо. Многие мои клиенты в возрасте 70 (и 80!) сообщают, что хотя частота секса обычно уменьшается с возрастом, качество улучшается.

Иногда это связано с так называемой сексуальной дисфункцией, заставляющей их открывать новые пути к удовольствию. Например, если проникновение болезненно или неудобно, они часто учатся исследовать и наслаждаться всем телом.

Или если возникают проблемы с эректильной системой, многие наконец-то обнаруживают, что руки, язык, губы, игрушки и кожа могут привести к интенсивному удовлетворению и оргазму при отсутствии эрекции полового члена.

Эректильная дисфункция не требует прекращения половой жизни

Норман из Мичигана, которому уже 71 год:

Я имею дело с ЭД (эректильная дисфункция) более 20 лет. Моя жена никогда не могла достичь оргазма с (пенисом во влагалище), но теперь испытывает по крайней мере два-три оргазма, а часто и больше. Я думаю, это можно назвать расширенной прелюдией: я использую рот, руки и ноги, чтобы возбуждать ее. Потом она стимулирует меня, пока я не кончу.

Старение может вызвать физические барьеры, но есть обходные пути

Психолог и секс-терапевт Шеннон Чавес:

Старение может повлечь за собой физические изменения, которые не должны препятствовать сексу. Старение естественным образом влечет за собой изменения в физическом комфорте и подвижности, такие как артрит, боль в суставах или ограничение подвижности, которые можно легко решить, используя такие продукты, как подушки для поддержки, пробуя различные сексуальные позы, менее физически требовательные, или добавляя смазки для уменьшения дискомфорта, способствующих более приятному и полноценному сексуальному опыту.

Кроме того, открытость к экспериментам и приспособление к изменяющимся потребностям своего тела может помочь пожилым людям продолжать заниматься сексуальной деятельностью, которая доставляет удовольствие. В старшем возрасте секс менее эффективным и более адаптированным к опыту, что обеспечивает удовольствие и связь.

Сексуальная авантюрность и креативность расширяются с опытом

Дэвид Дэниел из Айовы, 70 лет:

Просто потому, что наше тело изнашивается, это не значит, что наш разум изнашивается. Авантюрность и воображение расширяются с опытом. Я могу отличаться от других людей, но позволяю себе исследовать различные виды деятельности и интересоваться ими даже больше, чем в молодости.

Когда вы подходите к концу своей жизни, вы понимаете, что правила больше не имеют такого значения, включая правила в постели. Никто не собирается бросать на вас неодобрительный взгляд и никто не собирается отказывать вас делать то, что вы хотите сделать, и действительно кого волнует, если они это сделают?

Это может быть больно, особенно для женщин

Психолог Рэйчел Нидл:

Процесс старения оказывает огромное влияние на сексуальное функционирование и удовлетворение. Кроме того, с возрастом у нас, как правило, больше медицинских проблем, и многие лекарства могут влиять на сексуальную функцию.

С возрастом мы часто чувствуем изменения в нашем сексуальном поведении, желании, потому что мы считаем возбуждающим, и общем сексуальном благополучии. Некоторые биологические изменения, которые мы испытываем с возрастом, связаны с гормонами: когда женщины достигают среднего возраста, у них наступает менопауза.

Это происходит потому, что организм перестает вырабатывать эстроген. Некоторые из результатов снижения выработки эстрогена включают сухость влагалища, уменьшение смазки и потерю эластичности влагалищных тканей. Это часто приводит к дискомфорту и даже боли во время полового акта.

В некоторых случаях может наблюдаться понижение чувствительности сосков и клитора. Хорошая новость состоит в том, что масло и вагинальные увлажнители более продолжительного действия могут помочь.

Иногда это больше касается эмоциональной связи.

Психолог Шеннон Чавес:

Эмоциональная связь и близость являются приоритетом, и секс становится намеренным, и больше опыта, который у них есть. Это не столько о сексуальных сценариях и актах полового акта, а больше о типе связи и близости, которые можно получить от взаимного приятного опыта вместе.

Мотивация к сексу может заключаться не в том, чтобы хорошо выглядеть, а в том, чтобы угождать своему партнеру, в том, чтобы чувствовать себя обязанностью или задачей, а в том, чтобы чувствовать себя хорошо вместе и получить удовольствие от опыта.

Сексуальное желание "должно" быть спонтанным, но это не всегда так, особенно с возрастом

Некоторые данные свидетельствуют, что очень немногие женщины обычно испытывают сексуальное желание после менопаузы. Одно исследование показало, что 24% никогда не испытывают желания, а 41% редко испытывают желание после менопаузы. Но 91% испытывают возбуждение (и удовольствие).

Что мы можем научиться этому, так это то, что вам не нужно испытывать спонтанное желание получить удовольствие от секса; если вы не находитесь в настроении, вы можете создать себе настроение - фантазией, разговором, прикосновением и другими формами возбуждения.

Все дело в том, чтобы управлять своими ожиданиями

Норман, 71 год:

Если верить Reddit и другим онлайн форумам, некоторые люди занимаются любовью несколько раз в день. Я сказал людям на Reddit, что мы занимаемся любовью по пятницам. Мы говорим всем, кто хочет видеть нас в пятницу, что у нас есть предварительные договоренности. Наша семья знает, что пятница - это наш день и никогда нас не беспокоит.

Могли ли мы заниматься сексом почаще? Возможно, но это очень утомительно, и мы все время говорим об этом, чтобы оставаться привлекательными. Сегодня среда, значит, скоро пятница. Много объятий и поцелуев в течение недели, просто, чтобы быть рядом.