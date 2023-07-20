9 продуктов, которые улучшают все функции мозга и предотвращают возрастные заболевания

Яйца

Яйца являются природным источником питательных веществ, поддерживающих здоровье мозга благодаря содержанию холина, лютеина и зеаксантина.

Холин в яйцах помогает поддерживать функции памяти, мышления, настроения и т. д. Лютеин играет немаловажную роль в способности учиться.

Важно также не забывать об употреблении желтка, поскольку в нем содержатся и холин, и лютеин.

Грибы

Эрготионеин - это аминокислота, которая функционирует как антиоксидант. Его противовоспалительные и антиоксидантные свойства способствуют здоровому старению, улучшению когнитивных функций и снижению стресса. Больше всего аминокислот содержат грибы шиитаке и майтаке.

Обычные шампиньоны не несут такой пользы как более дорогие виды грибов (фото: Freepik)

Грецкие орехи

Грецкие орехи являются единственным хорошим источником омега-3 жирных кислот. Потребление этих орехов помогает бороться с окислительным стрессом и воспалением - двумя факторами снижения когнитивных функций.

Голубика

Эта ягода помогает пожилым людям быстрее обрабатывать информацию. Исследования показали, что те, кто ежедневно употреблял голубику в течение шести месяцев, улучшили свои навыки, причем наиболее заметное улучшение наблюдали люди от 75 до 80 лет.

Настоящий чай

Существует четыре вида чая, которые классифицируются подлинными: черный, улун, зеленый и белый. Многочисленные исследования показали, что употребление этих сортов напитка снижает риск когнитивных расстройств.

Достаточно выпивать всего 100 миллилитров, то есть меньше половины чашки чая в день. Такое количество может снизить риск когнитивных расстройств на 6%, а 500 миллилитров - на 29%.

Чай способствует улучшению работы мозга (фото: Freepik)

Лосось

Омега-3 полиненасыщенная жирная кислота важна для развития мозга. Но рыба - это гораздо больше, чем источник полезных жиров.

Как природный источник белка, селена, холина и йода, лосось является настоящим подарком для сосредоточенных на здоровье своего мозга. Интересно, что употребление лосося оказывает положительное влияние на когнитивные показатели в психомоторной скорости среди взрослых.

Апельсины

Клиническое исследование с участием здоровых пожилых людей показало, что взрослые, которые ежедневно в течение восьми недель употребляли 100% апельсиновый сок, получили лучшие результаты в тестах на общую когнитивную функцию по сравнению с контрольной группой.

Зелень

Потребление салата, шпината и другой зелени замедляет понижение когнитивных функций среди пожилого населения. Это связано с тем, что листья содержат лютеин, фолиевую кислоту и бета-каротин.

Арбуз

Арбуз является источником полезных для здоровья мозга питательных веществ, в том числе ликопина. Это растительное соединение обладает нейропротекторными свойствами благодаря своей антиоксидантной и противовоспалительной функции.

Существуют данные, которые показывают связь между низким уровнем ликопина и более высокими показателями смертности от болезни Альцгеймера.

Однако большим количеством ликопина могут похвастаться только красные и розовые арбузы. Другие сорта, а тем более дыни, не обладают такими свойствами.