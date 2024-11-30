9 причин немедленно сдать тест на ВИЧ: проверьте себя прямо сейчас!

9 причин пройти тест на ВИЧ

У тебя был рискованный секс (без презерватива) в течение последних 12 месяцев с более чем одним партнером? Ты или твой партнер употребляли наркотические вещества инъекционно, в частности, в течение последних 12 месяцев? Ты находился в учреждениях исполнения наказаний? Ты находишься в сложных жизненных обстоятельствах (ВПЛ, бездомные, сексуальное насилие)? Ты принимаешь сейчас или принимал(-ла) раньше участие в боевых действиях? Часто болеешь воспалением легких? Имеешь или имел (-ла) заболевание туберкулезом? У тебя есть/были инфекции, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз и т.п.)? У тебя есть/были частые проявления (3-4 раза/год) герпеса или кандидоза (молочницы)? Отмечаешь ли существенную немотивированную потерю массы тела, немотивированную лихорадку или диарею продолжительностью свыше месяца?

Если у вас есть положительный ответ на любой из вопросов, то это свидетельствует о вероятном инфицировании ВИЧ. В таком случае рекомендуется обратиться к врачу или заказать домой оральный тест на ВИЧ через чат-бот "REACH 95: Тестируйся сам" в Telegram.

Отметим, что современная медицина позволяет людям с ВИЧ жить долго и полноценно. Регулярное тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека - это лучший способ узнать свой статус и начать лечение вовремя. Использование презервативов, отказ от инъекционных наркотиков и другие профилактические меры значительно снижают риск заражения ВИЧ.

Напомним, что 1 декабря ежегодно мир объединяется, чтобы отметить Всемирный день борьбы со СПИДом. Эта дата была установлена Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году с целью повышения осведомленности о ВИЧ/СПИДе и демонстрации международной солидарности в борьбе с этой эпидемией.