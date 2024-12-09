9 советов, которые помогут выбрать безопасные игрушки на елку

Елочные украшения, как и искусственная елка - непременные атрибуты новогодних праздников. Но чтобы не испортить настроение и не поставить здоровье под угрозу, следует выбирать безопасные новогодние украшения.

О том, как выбрать безопасные игрушки на елку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Главного управления Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области.

Как выбрать елочные игрушки

Елочные игрушки, пожалуй, наиболее популярный декор для новогодней елки. Сейчас в магазинах и на рождественских ярмарках можно найти множество вариантов - из ткани, пластика, дерева, стекла, украшенные бисером и блестками.

Как выбирать игрушки на елку (фото: Freepik)

Проверить качество краски

Краска на новогодних игрушках из любого материала должна быть качественной и не оставлять следы. Это можно проверить с помощью салфетки, слегка потерев поверхность украшения.

Проверить надежность декоративных элементов

Блесточки и другие декоративные элементы (бантики, бисер, бусинки) должны быть надежно прикреплены к поверхности. Если блестки осыпаются буквально на глазах - не стоит покупать такое украшение.

Кроме этого, если в семье есть маленькие дети и домашние животные, лучше отказаться от украшений с декором или блестками, чтобы они не были проглочены.

Обратить внимание на материал

Материал новогодних игрушек должен быть качественным - это легко проверить, если украшения имеют маркировку государственного стандарта. Стеклянные игрушки не так безопасны как пластиковые - они хрупкие, их острые обломки могут ранить ребенка или животное.

Впрочем, пластик должен быть качественным, в противном случае токсичные вещества в материале могут вызвать аллергию. Если игрушка чрезвычайно яркая или имеет специфический запах - не стоит покупать такое новогоднее украшение.

Проверить крепление

Железный колпачок должен быть надежно прикреплен к шарику. Иначе им легко пораниться. Кроме этого, необходимо убедиться, что под колпачком нет острых краев шарика - это представляет угрозу пользователям.

Как выбрать гирлянду

Светодиодные гирлянды, которыми часто украшают дом к праздникам, создают атмосферу тепла и уюта.

Как выбрать качественную гирлянду (фото: Freepik)

Выбирать по толщине проволоки

В первую очередь у гирлянды должна быть толстые провода - так меньшая вероятность повреждения. Внимательно осмотрите провода гирлянды перед покупкой - оголенные фрагменты несут страшную опасность.

Узнать тип подключения

Существует параллельное и последовательное подключение гирлянды. При последовательном подключении, если сгорит одна лампочка, перестанут светить другие. При параллельном, если одна лампочка перегорит, остальные будут работать.

Избегать чрезмерного декора

Хотя гирлянды с декором довольно хороши, украшения не должны быть воспламеняющимися. В противном случае неисправная лампочка может привести к возгоранию.

Как выбрать качественную гирлянду (фото: Freepik)

Как выбирать дождик на елку

Дождик - распространенный декор для праздничного дома. Однако помните, что это украшение вызывает интерес у животных, которые могут его проглотить - в таком случае ни в коем случае не следует доставать дождик самостоятельно, следует немедленно отвести животное к ветеринару.

Проверить прочность материала

Качественный дождик не должен быть окрашен токсичными или некачественными материалами. Чтобы проверить это, можно понюхать декор и потереть его салфеткой - запаха или следов краски быть не должно.

Проверить качество краски

Качественный дождик легко рвется. Иначе, если заинтересованный ребенок обмотает его вокруг пальцев или шеи, в лучшем случае украшение поцарапает кожу.