9 ошибок во время завтрака, которые могут препятствовать похудению

Полностью отказаться от завтрака

Пропуск завтрака может привести к большему голоду и сжиганию калорий позже, особенно если вы съедите больше калорий позже в течение дня.

К тому же это может приводить к перееданию, особенно ночью. Исследования показали, что люди, которые едят поздно, чаще страдают от избыточного веса или ожирения, а также имеют худшее метаболическое состояние.

Употребление сладких кофейных напитков

Кофе со сливками или сиропом может быстро сорвать ваши цели по похудению.

Порция латте со всеми добавками из кофейни может содержать около 24 г сахара. Избыток добавленного сахара связан с увеличением веса, диабетом 2 типа и болезнями сердца.

Выбор завтрака с низким содержанием клетчатки

Если вы завтракаете, но чувствуете голод задолго до обеда, возможно, в вашей пище не хватает клетчатки. Клетчатка, содержащаяся во фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах, поддерживает пищеварение, снижает уровень холестерина и помогает дольше чувствовать сытость, что может помочь контролировать вес.

Вместо вариантов с низким содержанием клетчатки, таких как сладкие хлопья или выпечка, отдайте предпочтение богатым клетчаткой альтернативам, таким как цельнозерновые хлопья, тосты из цельной пшеницы или овсянка.

Не получаете достаточно белка

Белок важен для контроля веса, поскольку он помогает дольше чувствовать сытость. Он расщепляется на аминокислоты и пептиды, которые запускают гормоны, регулирующие аппетит. Потребление достаточного количества белка может помочь контролировать чувство голода и уменьшить общее потребление калорий.

Варианты завтрака с высоким содержанием белка включают яйца, греческий йогурт, цельные зерна, такие как овес, и вафли или блины с высоким содержанием белка. Увеличить содержание белка можно, добавив стакан молока, например, коровьего или соевого.

Полагание на перекусы с низким содержанием питательных веществ

Такие закуски, как чипсы, печенье и пончики, могут быть быстрыми и вкусными, но в основном они содержат пустые калории, жир и добавленный сахар. Поскольку в них почти нет белка или клетчатки, они не обеспечат вас сытостью, что повышает вероятность переедания.

Не потреблять полезные жиры

Пропуск жиров во время завтрака может помешать потере веса, поскольку жиры помогают дольше чувствовать себя сытыми, запуская гормоны насыщения, которые замедляют пищеварение. Жиры также помогают организму усваивать определенные витамины.

Включение полезных жиров, таких как авокадо, орехи, семена или оливковое масло, не только помогает контролировать аппетит, но и поддерживает здоровье сердца, что делает их важной частью сбалансированного завтрака для контроля веса.

Не есть достаточно

Вы можете регулярно завтракать и включать здоровые продукты, такие как фрукты, йогурт и яйца. Однако, несмотря на то, что кусок фрукта содержит клетчатку и витамины, сам по себе он насыщает недостаточно.

Если вы не чувствуете себя довольными после завтрака, вы можете переесть позже или съесть закуски, которые содержат мало питательных веществ.

Почувствуйте сигналы своего тела и поймите, действительно ли вы сыты. Вы можете чувствовать себя более довольными, употребляя два яйца вместо одного или сочетая фрукты с орехами и йогуртом или хлопьями.

Поздний завтрак

Если вы поздно завтракаете, то можете переесть. Помните, что поздний прием пищи может повысить риск набора веса.

Исследования показывают, что люди, которые едят раньше, как правило, теряют больше веса, даже если съедают одинаковое количество пищи. Время приема пищи влияет на то, как тело использует энергию, а поздняя еда может нарушить естественные ритмы тела.

Игнорирование гидратации

Употребление достаточного количества воды имеет важное значение для общего здоровья. Это помогает регулировать температуру тела, смазывать суставы и предотвращать обезвоживание, которое может вызвать усталость, изменения настроения и запоры.

Исследования показывают, что употребление воды перед едой может способствовать потере веса, способствуя сытости и уменьшая потребление калорий. Вода также немного ускоряет метаболизм и ускоряет сжигание жира, что делает ее ценным инструментом для контроля веса.

Увлажнение также может предотвратить путаницу жажды с голодом, помогая избежать ненужных перекусов.

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