9 признаков токсичной дружбы: вам пора прекратить общение, если вы это замечаете

Немногие могут представить свою жизнь без друзей. Общение, прогулки, поддержка и веселые моменты - дружба очень важна. Но иногда бывает так, что все портит токсичность. И тогда человеком просто начинают пользоваться.

Неизменный негатив. Дружба должна приносить прежде всего радость, а если вы постоянно испытываете стресс, то это уже плохо. Подумайте, что заставляет вас постоянно находиться в негативе и ради чего вы это терпите.

Вторая постоянно нет рядом, когда он действительно нужен. Хороший друг - это тот, на кого можно положиться, тот, кто рядом с вами в трудный момент. Но если человек не поддерживает вас в трудные моменты, однако охотно общается, когда у вас все хорошо - следует задуматься. Настоящие друзья рядом всегда, а не тогда, когда им удобно.

Ваши чувства постоянно отвергают. Если вы не чувствуете, что вас ценят и слышат, а ваши эмоции становятся объектом унижения - это точно не о дружбе. Токсический человек рядом с вами только притворяется другом.

Как понять, что друг стал токсичным (фото: freepik.com)

Вы постоянно отдаете, но ничего не получаете в ответ . Когда вы замечаете, что ваш друг с легкостью принимает вашу помощь, но никогда не хочет совершать добрые поступки в знак взаимного уважения - вам следует быть осторожными. Возможно, вами просто пользуются, тогда это точно не дружба.

Вы теряете доверие. Если вы знаете, что друг может о вас сплетничать или он раскрывает ваши секреты в разговоре с другими, доверительные отношения исчезают. Но зачем вам человек, не уважающий ваши интересы и пренебрегающий тем, что вы открываете сердце?

После общения с другом вам становится дискомфортно. Если до прогулки у вас было хорошее настроение, но после нее вам внезапно становится плохо - это тревожный признак. Возможно, вас "травит" токсичная атмосфера, которую создает друг.

Признаки токсичного друга (фото: freepik.com)

С вами соревнуются. Конечно, между друзьями может быть соревнование, но оно имеет право на существование только тогда, когда это не вражда, а взаимная поддержка. Когда ваш друг пытается во всем вас превзойти и не скрывает зависти - это уже признак токсичности.

Друг не уважает ваши границы. Когда человек постоянно вас подставляет, заставляет краснеть, приходит без предупреждения и открыто пренебрегает вашими планами ради личной выгоды, вам стоит еще раз подумать, точно ли это ваш друг. И если вы пытаетесь устанавливать границы, но ничего не получается - пора отказаться от дружбы.

Вы постоянно оправдываете его поведение. Эксперты считают, что этот признак самый главный. Когда вам приходится защищать друга от критики, но он постоянно делает так, что вам становится стыдно - это уже не дружба. Человек просто живет так, как ему вздумается. И ей безразличны ваши чувства.