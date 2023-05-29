9 признаков отравленных отношений: как понять, что вы оказались в психологической тюрьме

Прислушайтесь к себе

Главным критерием станет наличие у вас сильного внутреннего дискомфорта от отношений с партнером. После общения с человеком вы чувствуете себя подавленно, у вас есть страх, вы эмоционально истощены. Порой после свиданий вам кажется, что из вас выпустили весь воздух и все, что вы можете - лечь и спать.

Если такие симптомы присутствуют, то вам точно не повезло - вы связались с психологическим "палачом". Скорее всего ваш партнер - искусный манипулятор. И вместо удовлетворения, комфорта и счастья вы обречены на роль жертвы.

Изменить что-либо в таких отношениях очень сложно и надеяться на то, что партнер поменяет свое поведение не стоит. Разговоры по душам, если они и получаются, к изменению ситуации обычно не ведут. Единственный выход - расставание.

Признаки отравленных отношений

Вас заставляют чувствовать вину. Задача такого психохищиника - играть на ваших слабостях. Даже в тех ситуациях, когда вы уверены в своей правоте изначально, у вас появятся мысли, что вы что-то сделали неправильно или провинились.

Партнер занимает позицию жертвы. Он будет давить на ваше чувство жалости, демонстрировать слабость и подчеркивать, что в этом есть и ваша вина.

Использует угрозы. В арсенале такого человека почти всегда такие фразы: "если ты не сделаешь, то я…", "Выбирай: или я, или…"

Эмоциональная привязанность. Как бы вам не было плохо с этим человеком, вы просто физически не можете прекратить общение. А мысль о расставании вызывает жуткий страх.

Вы подстраиваетесь под чужое настроение. Вам приходится подстраиваться под настроение партнера и просто так подойти, и пообщаться вы не можете. Вам нужно отслеживать, в каком он настроении и ловить удачный момент для разговора.

Но практически так получается крайне редко - манипуляторы не выносят откровенных и открытых разговоров, поэтому они всегда не в духе и треплют нервы. При этом вы себя после чувствуете плохо, а партнер, наоборот - хорошо.

Вам сложно понять, что происходит в отношениях. В них все запутано, много недоговоренностей, сомнений, подозрений, неопределенности, намеков.

Все попытки что-то прояснить заканчиваются провалом. Вы чувствуете, что человек с вами нечестен, но сомневаетесь в своих ощущениях.

Ваша самооценка падает. Вы перестаете постепенно верить в себя и начинаете думать, что ничего не понимаете в жизни, в отношениях.

Вам кажется, что все ваши убеждения ошибочны. И сомневаетесь не только в своей позиции в конкретных отношениях, а сомнения начинают отражаться почти на всех сферах жизни.

У вас начались приступы страха или тревоги. В таких отношениях начинают развиваться приступы страха, сильной тревоги и даже панической атаки.

Причины таких переживаний часто не связаны с ситуацией: вас могут тревожить страшные сны, проблемы в стране, придуманные болезни. Но страхи доводят до чувства безысходности и отчаяния.

После общения у вас упадок сил. После свидания или совместных выходных с человеком у вас совершенно нет сил. Вы чувствуете себя как выжатый лимон или как будто у вас ночью вампир высосал кровь.

Если вы наблюдаете у себя хотя 5-7 признаков из этого списка - будьте уверены, что вы состоите в отношениях с манипулятором. У вас сильная эмоциональная зависимость от партнера, а ваши отношения - отравлены.