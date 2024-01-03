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Эти симптомы указывают на дефицит кальция. Вот на что нужно обратить внимание

Как распознать дефицит кацция (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Дефицит кальция является очень распространенной проблемой. По статистике, женщины страдают от него вдвое чаще. Нехватка этого элемента приводит к серьезным нарушениям в организме. Чаще всего это опасно тем, что кости становятся хрупкими и могут сломаться даже при несильных ушибах.

О том, как вовремя распознать дефицит кальция, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Vogue Italia.

Почему кальций важен для здоровья

Научные исследования показывают, что низкое потребление кальция приводит к проблемам со здоровьем. Кальций имеет фундаментальное значение для здоровья костей, зубов, кожи и мышц.

"Хотя кальций является одним из важнейших минералов и одним из самых известных питательных веществ в нашем рационе, дефицит кальция очень распространен. Считается, что почти половина населения мира страдает дефицитом кальция", - говорит эксперт по вопросам питания Ума Найду.

Этот процент составляет около 30% среди мужчин и 60% - среди женщин. Но большинство людей с дефицитом кальция не знают, что он у них есть.

Считается, что дефицит более распространен в странах с низким и средним уровнем дохода, чем в странах с высоким доходом.

9 симптомов дефицита кальция, на которые следует обратить внимание

Дефицит кальция лучше выявить на ранней стадии, поскольку при запущенном варианте с ним бороться гораздо труднее. Важно периодически делать анализы крови, чтобы проверять показатели этого элемента.

Однако существуют незначительные симптомы, которые могут свидетельствовать о дефиците. Обратите внимание на следующие признаки:

  • ногти тонкие, мягкие и легко ломаются
  • кожа сухая, грубая, шелушится
  • волосы выпадают больше, чем обычно
  • зубы склонны к кариесу
  • тахикардия
  • бессонница
  • дисбаланс щитовидной железы, печени и почек
  • мышечные судороги в ногах
  • покалывание в губах, руках и ногах

Чем опасен дефицит кальция

"Хронический дефицит кальция может привести к ряду серьезных проблем, включая остеопороз и переломы. Это также может оказать негативное влияние на способность организма регулировать нервные сигналы и работу сердца и мышц", - отмечает диетолог Мариса Мур.

Наиболее распространенными последствиями дефицита кальция являются:

  • остеопороз - болезнь, при которой кости становятся хрупкими и чаще ломаются
  • остеопения - это общая потеря плотности и массы костной ткани
  • гипокальциемия - низкий уровень кальция в крови, что может вызвать онемение, покалывание и мышечные судороги

Относительно сердца исследования показывают, что гомеостаз кальция связан с сердечными клетками, и поэтому поддержание адекватного уровня минерала в организме может уменьшить вероятность аритмий.

Кальций также способствует функционированию сосудов, минимизируя риск свертывания крови и помогая регулировать давление.

Как восстановить нормальный уровень кальция

Особую диету больному назначает врач. Обычно она содержит апельсиновый сок, некоторые злаки (рис, овес), нежирное молоко и йогурт, цикорий, рукколу, артишоки, брокколи, репу, капусту, шпинат, сардины и лосось, семена чиа, сухофрукты, миндаль.

При необходимости врач может назначить прием биодобавок с кальцием.

 

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