Эти симптомы указывают на дефицит кальция. Вот на что нужно обратить внимание

Дефицит кальция является очень распространенной проблемой. По статистике, женщины страдают от него вдвое чаще. Нехватка этого элемента приводит к серьезным нарушениям в организме. Чаще всего это опасно тем, что кости становятся хрупкими и могут сломаться даже при несильных ушибах.
О том, как вовремя распознать дефицит кальция, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Vogue Italia.
Научные исследования показывают, что низкое потребление кальция приводит к проблемам со здоровьем. Кальций имеет фундаментальное значение для здоровья костей, зубов, кожи и мышц.
"Хотя кальций является одним из важнейших минералов и одним из самых известных питательных веществ в нашем рационе, дефицит кальция очень распространен. Считается, что почти половина населения мира страдает дефицитом кальция", - говорит эксперт по вопросам питания Ума Найду.
Этот процент составляет около 30% среди мужчин и 60% - среди женщин. Но большинство людей с дефицитом кальция не знают, что он у них есть.
Считается, что дефицит более распространен в странах с низким и средним уровнем дохода, чем в странах с высоким доходом.
Дефицит кальция лучше выявить на ранней стадии, поскольку при запущенном варианте с ним бороться гораздо труднее. Важно периодически делать анализы крови, чтобы проверять показатели этого элемента.
Однако существуют незначительные симптомы, которые могут свидетельствовать о дефиците. Обратите внимание на следующие признаки:
"Хронический дефицит кальция может привести к ряду серьезных проблем, включая остеопороз и переломы. Это также может оказать негативное влияние на способность организма регулировать нервные сигналы и работу сердца и мышц", - отмечает диетолог Мариса Мур.
Наиболее распространенными последствиями дефицита кальция являются:
Относительно сердца исследования показывают, что гомеостаз кальция связан с сердечными клетками, и поэтому поддержание адекватного уровня минерала в организме может уменьшить вероятность аритмий.
Кальций также способствует функционированию сосудов, минимизируя риск свертывания крови и помогая регулировать давление.
Особую диету больному назначает врач. Обычно она содержит апельсиновый сок, некоторые злаки (рис, овес), нежирное молоко и йогурт, цикорий, рукколу, артишоки, брокколи, репу, капусту, шпинат, сардины и лосось, семена чиа, сухофрукты, миндаль.
При необходимости врач может назначить прием биодобавок с кальцием.
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