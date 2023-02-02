9-месячный украинец Данька стал младенцем с самыми длинными волосами: фото шевелюры рекордсмена

Кроха из Винницы с необычайной шикарной шевелюрой прославился на всю Украину, став младенцем с самыми длинными волосами. Девятимесячному рекордсмену вручили соответствующий сертификат.

"Его грива, то есть волосы, замерялись нами в соответствии с международными правилами и имеют… 20 см! К тому же, волосы у Дани гораздо гуще, чем у его мамы и папы и, возможно, даже у нас с вами", - пишет она.

Восторгаясь потрясающей шевелюрой маленькой знаменитости, напоминающей гриву царя зверей, Ветрова озвучивает мнение, что Данилке из Винницы больше подходит имя Лев

Отмечается, что при установлении рекорда волосы младенца замеряли специалисты, как того требуют международные правила. Результат показал - целых двадцать сантиметров.

Ранее мы рассказывали и о другом малыше, который стал, пожалуй, самым юным рекордсменом в Украине. Речь идет о рождении в Хмельницком мальчика-богатыря во время массовых отключений света.

Что же до шевелюры с косами и заботы о них, то напомним, что некоторые привычки в уходе за волосами приводят к его выпадению.

А также перед этим мы писали, как часто нужно подстригать кончики волос, чтобы они были в хорошем состоянии.