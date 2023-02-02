9-месячный украинец Данька стал младенцем с самыми длинными волосами: фото шевелюры рекордсмена

Кроха из Винницы с необычайной шикарной шевелюрой прославился на всю Украину, став младенцем с самыми длинными волосами. Девятимесячному рекордсмену вручили соответствующий сертификат.
Об этом 2 февраля сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в своем Facebook.
Отмечается, что при установлении рекорда волосы младенца замеряли специалисты, как того требуют международные правила. Результат показал - целых двадцать сантиметров.
Таким образом юный украинец Даниил Коваленко в возрасте 9 месяцев был официально признан младенцем с самыми длинными волосами.
Восторгаясь потрясающей шевелюрой маленькой знаменитости, напоминающей гриву царя зверей, Ветрова озвучивает мнение, что Данилке из Винницы больше подходит имя Лев
9-месячный Данил из Винницы стал рекордсменом - младенцем с самыми длинными волосами (фото: facebook.com / Вєтрова Лана)
"Его грива, то есть волосы, замерялись нами в соответствии с международными правилами и имеют… 20 см! К тому же, волосы у Дани гораздо гуще, чем у его мамы и папы и, возможно, даже у нас с вами", - пишет она.
Обладатель роскошной шевелюры Данил в свои 9 месяцев - рекордсмен (фото: facebook.com / Вєтрова Лана)
Ранее мы рассказывали и о другом малыше, который стал, пожалуй, самым юным рекордсменом в Украине. Речь идет о рождении в Хмельницком мальчика-богатыря во время массовых отключений света.
Что же до шевелюры с косами и заботы о них, то напомним, что некоторые привычки в уходе за волосами приводят к его выпадению.
А также перед этим мы писали, как часто нужно подстригать кончики волос, чтобы они были в хорошем состоянии.