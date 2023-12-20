9 полезных советов от диетолога, которые помогут грамотно организовать питание детей на каникулах

Каким должен быть рацион детей на каникулах

Во время каникул происходят существенные изменения в графике питания и наполнении ежедневного меню. И это естественно. Отдых от школьной рутины важен, но все же следует продолжать соблюдать правила здорового выбора продуктов, блюд и напитков, помня об их исключительной важности для здоровья", - говорит диетолог.

Врач делится советами, как правильно организовать питание ребенка на каникулах.

Адаптируйте свой распорядок дня

Родители также заслуживают отдыха от постоянного приготовления пищи и строгого графика. Отказ от всех стандартов закончится катастрофой, ведь чрезмерное увлечение нездоровой пищей у детей приводит к плохому настроению и плохому поведению.

"Разработайте свой график питания на праздники. Лучше всего работает установленное время приема пищи, поскольку дети любят рутину, это дает им чувство безопасности. Среди правил могут быть, например, что кухня не работает в определенные часы или старшие дети сами готовят себе обед", - говорит Швец.

Начните день с питательного завтрака

Утром цельнозерновые блюда и блюда, богатые белком, хорошо насыщают и обеспечивают лучшую концентрацию, настроение и энергию. Хорошими вариантами являются яйца, каша, тосты из авокадо. Старайтесь избегать каш с сахаром/медом, бутербродов из белого хлеба, колбасы и плавленого сыра.

Используйте ланчбоксы

Предлагать еду круглосуточно утомительно, поэтому иногда родители любят готовить ланчбокс и бутылку с напитком, как в школе. Это дает независимость ребенку: когда он проголодается, может поесть, не обращаясь к взрослым. Вместе с тем блюда в ланчбоксе должны обеспечить нужное количество, разнообразие и качество пищи.

Наслаждайтесь полезной едой всей семьей

"Исследования показывают, что совместный прием пищи за обеденным столом улучшает семейные и социальные связи. Используйте эту возможность для важных разговоров и принятия решений. Кроме того, в настоящее время родители могут быть хорошим примером здорового питания для ребенка", - отмечает диетолог. .

Привлекайте ребенка к приготовлению

Совместное приготовление разгоняет скуку и дает отличные результаты. Начать можно со вкусной домашней выпечки. Когда дети подрастут, предложить им самостоятельно приготовить любимое или новое блюдо по рецепту.

"Выращивание зеленого лука или более трендового микрогрина - еще одно занятие на каникулах, которое может привлечь внимание школьников к здоровому питанию. Если ваши дети ведут социальные сети или снимают видео для TikTok, то тема приобретения, выращивания, приготовления пищи может вдохновить их на открытие новых творческих направлений", - говорит врач.

Сделайте еду развлекательной

Пусть дети помогают с подготовкой ужина, выбирают компоненты желаемого блюда, режут их на кусочки. Так процесс приема пищи станет для них более интересным.

Также можно подавать блюда с большим количеством ярких тарелок. Дети могут выкладывать на тарелке какую-нибудь картинку из ингредиентов пищи.

Обеспечьте здоровые перекусы

"На праздники готовят много разных вкусных угощений. Следует избегать сладких напитков, леденцов, конфет и еды, жаренной во фритюре. Сведите их к минимуму, поскольку они не имеют желаемой питательной ценности, зато имеют много сахара, жира и добавок", - советует Швец.

Такие продукты не улучшают самочувствие детей, приводят к плохому поведению и впоследствии вызывают заболевание.

Организуйте перекус во время прогулки

Если вы собираетесь на каток, в парк или на прогулку по городу, заранее приготовьте еду. Так вы избежите посещения заведения с фастфудом и сэкономите деньги. Бутерброды, овощные палочки, крекеры и сыр, вареные яйца - варианты, которыми можно накормить детей на импровизированном пикнике.

"Следите за употреблением воды. Дети часто забывают пить, особенно когда они заняты игрой. Это может повлиять на их энергию и настроение, поэтому поощряйте пить воду чаще", - говорит диетолог.

Позвольте себе отдохнуть

Родители также заслуживают свободного времени и не стоит корить себя за передышку от кухни. Вместо этого можно заказать качественные замороженные блюда с хорошим составом, которые являются быстрой здоровой домашней альтернативой.