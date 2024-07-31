9 безобидных фраз, которые часто говорят типичные неудачники

Победа и поражение больше зависят от вашего образа мышления, чем от чего-либо другого. Вы можете быть успешным работником почты, равно как и неудачником в должности генерального директора. Но по каким признакам легко узнать дух неудачника в себе или в других?

РБК-Украина (проект Styler) подготовила список распространенных фраз-маркеров типичного неудачника от известного американского писателя и персонального тренера по саморазвитию Бернарда Марра, которыми он поделился на своем сайте .

Это не сработает

Откуда вы знаете, что это не сработает? Даже если это что-то, что уже пробовали раньше, это не обязательно означает, что в этот раз результат будет таким же.

Отклонение идей без попыток их реализации - точно не признак победителя.

Я не могу это сделать

Ладно, отрицательное настроение, но знаете что? Если вы не сможете это сделать, работодатели найдут кого-нибудь другого, кто сможет.

Вместо этого подходите к задаче с перспективы того, что вам нужно для его выполнения: нужно ли вам дополнительное обучение, больше поддержки, больше ресурсов, больше времени?

Невозможно

Вещи редко бывают невозможны, поэтому будьте очень осторожны, используя это слово. Вместо того чтобы заявлять, что что-то невозможно, откройте свой разум к тому, как это может стать возможным.

Это нечестно

Мы что, четырехлетние дети? Реальная жизнь не всегда справедлива, и если вы используете эти слова, вы почти наверняка чувствуете себя несправедливо обиженным. Вместо того чтобы играть в "честную" игру, попробуйте искать возможности для улучшения ситуации.

И поймите, что иногда вы никогда не сможете изменить ситуацию, чтобы сделать ее честной - возможно, вам придется создать свою собственную, более справедливую ситуацию.

Это не моя вина

Возможно, это действительно не ваша вина, но эта фраза предполагает, что вы перекладываете вину на кого-то другого. И никто не выигрывает в игре с переложением вины. Вместо того чтобы сосредотачиваться на вине, сосредоточьтесь на решении проблемы.

Возможно, я смогу

"Может быть" - это еще одно из тех слов, как и "попробую", которое настраивает на неудачу. Когда люди используют такие слова, это потому, что ожидают, что не смогут выполнить то, что от них требуют. В любом случае, не уклоняйтесь. Оставайтесь на своей позиции и говорите, что имеете в виду.

Это не моя работа

Это одна из тех вещей, которые менеджеры ненавидят слышать. Иногда, чтобы помочь команде или продвинуться по карьерной лестнице, вам нужно делать вещи, обычно не входящие в вашу работу.

Не позволяйте себе использовать, но старайтесь рассматривать работу вне вашей зоны комфорта как возможность для опыта и роста.

Я думаю

Что звучит мощнее: "я думаю", "я верю" или "я знаю"? "Я думаю" может быть немного неуверенным. Лидеры и другие успешные люди - решительные. Говорите, что знаете.

Я попробую

Возьмите пример с мудрости Йоды: "Делай или не делай. Без попыток". Люди обычно используют слово "попробую", когда хотят оставить себе выход, потому что сознательно или подсознательно не верят, что смогут выполнить задание.