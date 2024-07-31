9 безобидных фраз, которые часто говорят типичные неудачники
Победа и поражение больше зависят от вашего образа мышления, чем от чего-либо другого. Вы можете быть успешным работником почты, равно как и неудачником в должности генерального директора. Но по каким признакам легко узнать дух неудачника в себе или в других?
РБК-Украина (проект Styler) подготовила список распространенных фраз-маркеров типичного неудачника от известного американского писателя и персонального тренера по саморазвитию Бернарда Марра, которыми он поделился на своем сайте.
Это не сработает
Откуда вы знаете, что это не сработает? Даже если это что-то, что уже пробовали раньше, это не обязательно означает, что в этот раз результат будет таким же.
Отклонение идей без попыток их реализации - точно не признак победителя.
Я не могу это сделать
Ладно, отрицательное настроение, но знаете что? Если вы не сможете это сделать, работодатели найдут кого-нибудь другого, кто сможет.
Вместо этого подходите к задаче с перспективы того, что вам нужно для его выполнения: нужно ли вам дополнительное обучение, больше поддержки, больше ресурсов, больше времени?
Невозможно
Вещи редко бывают невозможны, поэтому будьте очень осторожны, используя это слово. Вместо того чтобы заявлять, что что-то невозможно, откройте свой разум к тому, как это может стать возможным.
Это нечестно
Мы что, четырехлетние дети? Реальная жизнь не всегда справедлива, и если вы используете эти слова, вы почти наверняка чувствуете себя несправедливо обиженным. Вместо того чтобы играть в "честную" игру, попробуйте искать возможности для улучшения ситуации.
И поймите, что иногда вы никогда не сможете изменить ситуацию, чтобы сделать ее честной - возможно, вам придется создать свою собственную, более справедливую ситуацию.
Это не моя вина
Возможно, это действительно не ваша вина, но эта фраза предполагает, что вы перекладываете вину на кого-то другого. И никто не выигрывает в игре с переложением вины. Вместо того чтобы сосредотачиваться на вине, сосредоточьтесь на решении проблемы.
Возможно, я смогу
"Может быть" - это еще одно из тех слов, как и "попробую", которое настраивает на неудачу. Когда люди используют такие слова, это потому, что ожидают, что не смогут выполнить то, что от них требуют. В любом случае, не уклоняйтесь. Оставайтесь на своей позиции и говорите, что имеете в виду.
Это не моя работа
Это одна из тех вещей, которые менеджеры ненавидят слышать. Иногда, чтобы помочь команде или продвинуться по карьерной лестнице, вам нужно делать вещи, обычно не входящие в вашу работу.
Не позволяйте себе использовать, но старайтесь рассматривать работу вне вашей зоны комфорта как возможность для опыта и роста.
Я думаю
Что звучит мощнее: "я думаю", "я верю" или "я знаю"? "Я думаю" может быть немного неуверенным. Лидеры и другие успешные люди - решительные. Говорите, что знаете.
Я попробую
Возьмите пример с мудрости Йоды: "Делай или не делай. Без попыток". Люди обычно используют слово "попробую", когда хотят оставить себе выход, потому что сознательно или подсознательно не верят, что смогут выполнить задание.
Раньше мы писали, как не воспитать "маменькиного сыночка".
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