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82% или 72,5%: диетолог рассказала, масло какой жирности лучше покупать

Диетолог рассказала, масло какой жирности полезно для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сливочное масло является неотъемлемой частью рациона. Однако, на современном рынке представлено множество видов масла и жирности - 72,5% и 82%.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, масло какой жирности считается самым полезным.

Какое масло покупать

По словам диетолога Натальи Самойленко, вообще именно маслом считается продукт с 82% жирности в составе.

Главное, чтобы в составе кроме масла не было красителей, крахмала или трансжиров.

"На самом деле есть масло достаточно неплохого качества, например, 72,6% и 73%. Это масло по классификации считается селянским, потому что содержит немного меньший процент жира, но оно также может быть качественным. Однако важно также читать состав", - говорится в сообщении.

Текстура

Сливочное масло с содержанием сливочного жира 82% или выше имеет более мягкую, гладкую, тающую во рту текстуру, без ощущения жирности. Они четко разрезаются, когда их нарезают, тогда как сливочное масло с более низким жиром часто крошится.

Как и любой животный жир, сливочный жир твердый при комнатной температуре, поэтому сливочное масло с более высоким содержанием сливочного жира хорошо сохраняет форму.

Сливочное масло, которое при комнатной температуре быстрее тает, обычно имеет ближе к 80% сливочного жира.

Цвет масла

 

Ранее мы сообщали, какое масло лучше всего использовать для жарки и салатов.

Также мы писали, как отличить натуральный сыр от подделки прямо в супермаркете.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт Saxelby cheese.

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