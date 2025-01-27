82% или 72,5%: диетолог рассказала, масло какой жирности лучше покупать

Сливочное масло является неотъемлемой частью рациона. Однако, на современном рынке представлено множество видов масла и жирности - 72,5% и 82%.

Какое масло покупать

По словам диетолога Натальи Самойленко, вообще именно маслом считается продукт с 82% жирности в составе.

Главное, чтобы в составе кроме масла не было красителей, крахмала или трансжиров.

"На самом деле есть масло достаточно неплохого качества, например, 72,6% и 73%. Это масло по классификации считается селянским, потому что содержит немного меньший процент жира, но оно также может быть качественным. Однако важно также читать состав", - говорится в сообщении.

Текстура

Сливочное масло с содержанием сливочного жира 82% или выше имеет более мягкую, гладкую, тающую во рту текстуру, без ощущения жирности. Они четко разрезаются, когда их нарезают, тогда как сливочное масло с более низким жиром часто крошится.

Как и любой животный жир, сливочный жир твердый при комнатной температуре, поэтому сливочное масло с более высоким содержанием сливочного жира хорошо сохраняет форму.

Сливочное масло, которое при комнатной температуре быстрее тает, обычно имеет ближе к 80% сливочного жира.

Цвет масла

Цвет масла меняется в зависимости от породы и рациона животных. Летом, когда коровы на пастбище, масло приобретает золотистый, солнечно-желтый оттенок.

Важно обязательно смотреть на список ингредиентов. Некоторые производители добавляют в свои продукты бета-каротин или искусственные красители, чтобы придать им солнечно-желтый цвет.

Пищевая ценность