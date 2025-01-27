82% или 72,5%: диетолог рассказала, масло какой жирности лучше покупать
Сливочное масло является неотъемлемой частью рациона. Однако, на современном рынке представлено множество видов масла и жирности - 72,5% и 82%.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, масло какой жирности считается самым полезным.
Какое масло покупать
По словам диетолога Натальи Самойленко, вообще именно маслом считается продукт с 82% жирности в составе.
Главное, чтобы в составе кроме масла не было красителей, крахмала или трансжиров.
"На самом деле есть масло достаточно неплохого качества, например, 72,6% и 73%. Это масло по классификации считается селянским, потому что содержит немного меньший процент жира, но оно также может быть качественным. Однако важно также читать состав", - говорится в сообщении.
Текстура
Сливочное масло с содержанием сливочного жира 82% или выше имеет более мягкую, гладкую, тающую во рту текстуру, без ощущения жирности. Они четко разрезаются, когда их нарезают, тогда как сливочное масло с более низким жиром часто крошится.
Как и любой животный жир, сливочный жир твердый при комнатной температуре, поэтому сливочное масло с более высоким содержанием сливочного жира хорошо сохраняет форму.
Сливочное масло, которое при комнатной температуре быстрее тает, обычно имеет ближе к 80% сливочного жира.
Цвет масла
Цвет масла меняется в зависимости от породы и рациона животных. Летом, когда коровы на пастбище, масло приобретает золотистый, солнечно-желтый оттенок.
Важно обязательно смотреть на список ингредиентов. Некоторые производители добавляют в свои продукты бета-каротин или искусственные красители, чтобы придать им солнечно-желтый цвет.
Пищевая ценность
Сливочное масло в основном жирное, но оно также содержит питательные вещества, необходимые для здоровья, такие как витамины А и Е, ниацин, кальций и фосфор. Витамины А и Е являются жирорастворимыми, то есть телу нужен жир для метаболизма этих питательных веществ.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Натальи Самойленко и сайт Saxelby cheese.
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