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В 80% случаев нет симптомов. Врач рассказал о болезни печени, которую называют "ласковый убийца"

Почему гепатит С очень опасен (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Гепатит С - это вирусное заболевание печени, которое часто называют "нежным убийцей". У 80% людей оно протекает без симптомов.

Почему гепатит С представляет серьезную опасность для здоровья человека и как его обнаружить на ранней стадии, рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Как можно заразиться вирусом гепатита С?

Этот вирус передается преимущественно через кровь:

  • при использовании плохо стерилизованных инструментов в медицине, косметологии, при нанесении татуировки
  • при переливании непроверенной крови
  • при совместном использовании одноразовых шприцев (характерно для наркозависимых)

В редких случаях этим вирусом можно заразиться при незащищенных половых контактах (вероятность 5%).

Какие симптомы гепатита С

В 80% случаев симптомы отсутствуют. Болезнь может протекать без каких-либо проявлений, однако вирус еще в бессимптомном периоде начинает разрушать клетки печени. Поэтому это приводит к тому, что вирусный гепатит С выявляют уже при наличии декомпенсированного цирроза печени у пациента. Впрочем, определенные симптомы могут натолкнуть на мысль о наличии у человека гепатита С, к ним относятся:

  • выраженная общая слабость
  • высокая температура
  • усталость
  • потеря аппетита
  • тошнота
  • рвота
  • боли в животе
  • потемнение мочи
  • светлый кал
  • боли в суставах
  • желтуха (пожелтение кожи и слизистых)

Помните, что сейчас существует много противовирусных препаратов прямого действия, которые обеспечивают полное излечение от этой проблемы. Важно выявить вирус на ранней стадии болезни, когда еще не развился цирроз печени. 

Обращайтесь к врачу и сделайте бесплатный быстрый тест на выявление гепатита С.

 

Ранее мы писали, от какой тяжелой болезни должны вакцинироваться каждые 10 лет.

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