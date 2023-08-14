В 80% случаев нет симптомов. Врач рассказал о болезни печени, которую называют "ласковый убийца"

Гепатит С - это вирусное заболевание печени, которое часто называют "нежным убийцей". У 80% людей оно протекает без симптомов.
Почему гепатит С представляет серьезную опасность для здоровья человека и как его обнаружить на ранней стадии, рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.
Этот вирус передается преимущественно через кровь:
В редких случаях этим вирусом можно заразиться при незащищенных половых контактах (вероятность 5%).
В 80% случаев симптомы отсутствуют. Болезнь может протекать без каких-либо проявлений, однако вирус еще в бессимптомном периоде начинает разрушать клетки печени. Поэтому это приводит к тому, что вирусный гепатит С выявляют уже при наличии декомпенсированного цирроза печени у пациента. Впрочем, определенные симптомы могут натолкнуть на мысль о наличии у человека гепатита С, к ним относятся:
Помните, что сейчас существует много противовирусных препаратов прямого действия, которые обеспечивают полное излечение от этой проблемы. Важно выявить вирус на ранней стадии болезни, когда еще не развился цирроз печени.
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