8 женских сериалов для тех, кому понравился "Секс в большом городе"

Если вы фанатка "Секса в большом городе" и ищете новые увлекательные сериалы с женскими персонажами, раскрывающие темы любви, карьеры и дружбы, мы подобрали для вас топ-10 сериалов, которые точно не оставят вас равнодушными.

От комедий до драм - РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку из сериалов, которые перенесут вас в мир ярких эмоций и непредсказуемых ситуаций.

Современная любовь

Сериал, основанный на одноименной колонке The New York Times, который исследует различные аспекты любви и отношений в современном мире. Каждый эпизод сериала рассказывает отдельную историю о людях, которые переживают любовь, потерю, дружбу и поиск себя. Герои сериала сталкиваются с реалиями современной жизни, такими как технологии, социальные сети и различные культурные сдвиги, которые влияют на их эмоциональные связи.

Утреннее шоу

Драмедия, разворачивающаяся вокруг телевизионного утреннего шоу, которое освещает внутренние конфликты и политические интриги в медиаиндустрии. Центральными персонажами являются две ведущие: опытная, но уволенная с работы, роль которой играет Дженнифер Энистон, и ее молодая коллега (Риз Уизерспун), которая постепенно становится ее конкуренткой.

Прощай навсегда

Сериал рассказывает историю двух людей, которые, после серьезных жизненных испытаний, находят друг друга через онлайн-коммуникацию. Они развивают глубокие чувства, но на их пути стоит большой барьер: физическое расстояние и неопределенность будущего.

Дрянь

Психологический хоррор-сериал, который сочетает элементы мистики и драмы. История рассказывает о семье, которая в детстве пережила ужасные события в поместье Хилл-Хаус. Испытания, с которыми они столкнулись в доме, навсегда изменили их жизни. Спустя годы они снова собрались вместе, чтобы столкнуться с темными воспоминаниями и незакрытыми ранами прошлого.

Как стать богом в центральной Флориде

Черная комедия, разворачивающаяся в конце 90-х. Главная героиня, Кристина, молодая женщина из бедной семьи, пытается вырваться из бедности и разрушить систему пирамидных схем, контролирующих ее жизнь. Она попадает в культ бизнеса водяного фильтра, который является частью схемы быстрого обогащения.

Почему женщины убивают?

Драмкамеди рассказывает о трех женщинах из разных эпох, переживающих сложные отношения, которые в итоге приводят к убийству. Сериал охватывает 1960-е, 1980-е и современное время, демонстрируя, как меняются социальные нормы и роль женщин в обществе. Каждая из героинь сталкивается с различными формами измены, что заставляет их принимать крайние меры.

Убивая Еву

Британский триллер, который следит за интригующими отношениями между двумя женщинами: Евой, агентом MI5, и Вилланель, невероятно опасной и харизматичной убийцей. Сериал рассказывает об их перекрестных путях, когда Ева начинает преследовать Вилланель, работающую на таинственную организацию. Вместо стандартной игры в кота и мышь, их связь становится сложной и опасной, пронизанной психологическим напряжением, юмором и неожиданными поворотами.

Большая маленькая ложь

Сериал, основанный на одноименном романе Лианы Мориарты. Сюжет разворачивается в калифорнийском городе Монтерей и фокусируется на трех женщинах, чьи жизни переплетаются через сложные отношения, семейные проблемы и тайны, скрывающиеся за идеальными фасадами их домов. Все начинается с загадочной смерти на школьном мероприятии, и постепенно раскрывается, что каждая из героинь имеет свою темную сторону, которую не готова открывать.