8 продуктов, которые могут снизить риск рака и диабета: их должны есть все

Что известно о глутатионе

Глутатион - антиоксидант, который содержится в широком спектре продуктов растительного и животного происхождения, играет решающую роль в различных функциях организма, включая восстановление тканей. Однако его главным преимуществом как антиоксиданта является его способность смягчать окислительный стресс в организме.

Тогда как окислительный стресс возникает, когда есть избыток свободных радикалов, которые могут нанести вред клеткам организма. Это может привести ко многим серьезным проблемам со здоровьем, таким как рак, болезни почек, диабет сердца и неврологические расстройства, такие как болезнь Альцгеймера.

Увеличение потребления антиоксидантов, таких как глутатион, может помочь предотвратить эти заболевания и уберечь жизнь. Важно знать, что с возрастом способность организма вырабатывать глутатион уменьшается, поэтому полезно есть больше продуктов, богатых этим веществом.

Глутатион синтезируется внутри клеток, главным образом в печени. Организм способен вырабатывать его самостоятельно, при условии наличия нужных аминокислот.

Факторы, которые снижают уровень глутатиона:

стресс

инфекции

плохое питание

употребление алкоголя

токсины (лекарства, химикаты)

старение

Какие продукты есть

Глутатион можно найти в разнообразных растительных и животных продуктах. Употребление пищи с высоким содержанием серы также может способствовать выработке глутатиона в организме. В частности, стоит есть:

курицу

яйца

орехи

брюссельскую капусту

цветную капусту

шпинат

бобовые

авокадо

У некоторых людей могут наблюдаться такие побочные эффекты, как спазмы в животе или вздутие.

Добавки глутатиона

Если вы беспокоитесь о недостаточном количестве глутатиона или хотите увеличить его уровень в своем рационе, можно подумать о приеме добавок.

Исследование обнаружило незначительные изменения окислительного стресса, когда участники принимали пероральные добавки глутатиона. Прежде чем вносить какие-либо изменения в свой рацион, необходимо проконсультироваться с врачом.

Стоит ли принимать глутатион, как добавку: