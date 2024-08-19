Приводят к бессоннице: 8 продуктов, которые категорически нельзя есть поздним вечером

Что не стоит есть и пить перед сном

Чай

Зеленый чай содержит почти вдвое меньше кофеина, чем черный. В 240 мл зеленого чая содержится около 30 мг кофеина, в 240 мл черного чая - почти 50 мг кофеина.

Кофеин в чае может оказать значительное влияние, особенно на тех, кто чувствителен к стимулятору. Он также блокирует рецепторы аденозина в мозге, предотвращая появление сонливости.

Шоколад

Шоколад содержит кофеин и другие стимуляторы, которые будут мешать отдыху.

Сахар - это еще одно питательное вещество, которое может негативно повлиять на сон, поскольку может вызвать колебания уровня сахара в крови, что приводит к повышенному возбуждению и засыпанию.

Газированные напитки

Сладкие газированные напитки содержат сахар и кофеин.

Пузырьки воздуха, ответственные за шипение популярных напитков, таких как газировка, могут привести к газообразованию, вздутию живота и общему дискомфорту в желудке - все это может заставлять вас ворочаться в постели.

Сыр

Сыр может мешать здоровому сну по нескольким причинам. У одних это может вызвать дискомфорт в пищеварении, у других - симптомы кислотного рефлюкса, а в некоторых сортах (особенно выдержанных сырах) может быть много тирамина.

Тирамин, аминокислота, содержащаяся в выдержанных и ферментированных продуктах, может вызвать высвобождение норадреналина - стимулятора мозга, который не дает вам спать.

Цитрусовые

Цитрусовые, такие как лимон, лайм, апельсин и грейпфрут, также могут действовать как природные диуретики. Диуретики - это вещества, побуждающие организм к мочеиспусканию, что приводит к многократным посещениям туалета, которые мешают сну, в течение ночи.

Фрукты с низким содержанием кислоты, такие как бананы, манго и груши, являются отличной заменой.

Алкоголь

Алкоголь хоть и может помочь уснуть, но ухудшает качество сна во второй половине ночи.

В пиве количество алкоголя может быть не столь высоким, как в вине, но этого все равно достаточно, чтобы вызвать обезвоживание организма, судороги мышц и нарушение циклов сна.

Острые блюда

Такие блюда могут вызвать расстройство пищеварения, потенциально приводя к симптомам изжоги и кислотного рефлюкса, которые часто мешают нормальному сну.

Острые приправы, например, каенский перец и табаско, своими свойствами по ускорению обмена веществ благодаря капсаицину, который может вызвать изжогу у людей с чувствительным пищеварительным трактом.

Мороженое

Мороженое содержит много сахара, который повышает уровень инсулина, а это затрудняет засыпание.

Перекусы мороженым поздно вечером могут привести к повышению уровня кортизола, так называемого гормона стресса, который также вызывает бессонницу. Привычки, поддерживающие здоровый сон.