Ці 8 ознак сигналізують про хвору печінку: не ігноруйте симптоми

Захворювання печінки розвивається непомітно, без явних симптомів на ранніх стадіях, але хворобу значною мірою можна запобігти шляхом зміни способу життя, або знати, на які "перші дзвіночки" варто звертати увагу.
Такі ранні ознаки, які не можна ігнорувати, щоб не розвинувся цироз печінки та фіброз, назвали британські медики, передає Britishlivertrust.
Печінка - життєво важливий орган, який виконує понад 500 функцій в людському організмі. Він розщеплює їжу, перетворюючи її на енергію, бореться з інфекціями, позбавляє від токсинів. Печінка є єдиним органом в організмі, який здатний до регенерації. Але дуже важливо піклується про неї, інакше можуть виникнути серйозні захворювання.
Медики зауважують, що хоча ці симптоми можуть здатися дуже різними, оскільки ваша печінка відповідає за безліч різних функцій, якщо вона перестане працювати належним чином, це може привести до вельми негативних наслідків для здоров'я людини. Тому дуже важливо звертатися в таких випадках до лікарів за консультацією і допомогою.
Нагадаємо, нещодавно вчені назвали ключову ознаку хвороби печінки, яку виявляють у половині випадків.