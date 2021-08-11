Ці 8 ознак сигналізують про хвору печінку: не ігноруйте симптоми

Захворювання печінки розвивається непомітно, без явних симптомів на ранніх стадіях, але хворобу значною мірою можна запобігти шляхом зміни способу життя, або знати, на які "перші дзвіночки" варто звертати увагу.

Такі ранні ознаки, які не можна ігнорувати, щоб не розвинувся цироз печінки та фіброз, назвали британські медики, передає Britishlivertrust .

Печінка - життєво важливий орган, який виконує понад 500 функцій в людському організмі. Він розщеплює їжу, перетворюючи її на енергію, бореться з інфекціями, позбавляє від токсинів. Печінка є єдиним органом в організмі, який здатний до регенерації. Але дуже важливо піклується про неї, інакше можуть виникнути серйозні захворювання.

Ранні симптоми захворювання печінки

постійне відчуття втоми, погіршення самопочуття

втрата апетиту

втрата ваги та м'язова атрофія

нудота і блювота

біль в області печінки

виступають маленькі капіляри "павукової" форми на шкірі вище рівня талії;

червоні плями на долонях

порушений режим сну.

Пізні симптоми, коли печінка функціонує вже насилу

сильно свербляча шкіра

пожовтіння білків очей і шкіри (жовтяниця)

білі нігті

кінчики пальців стають ширшими / товщими (булавоподібні пальці)

випадання волосся

набряк ніг, щиколоток, стоп

здуття живота (асцит)

сеча темного кольору

блідий або дуже темний / чорний дьогтеподібний стілець

часті носові кровотечі й кровоточивість ясен

легкі синці на шкірі

блювота кров'ю

часті м'язові судоми

біль в правому плечі

у чоловіків: збільшені груди і зморщені яєчка

у жінок: нерегулярні або відсутність менструального циклу

імпотенція і втрата статевого потягу

запаморочення і крайня стомлюваність (анемія)

задишка

дуже прискорене серцебиття (тахікардія)

лихоманка з високою температурою й ознобом

забудькуватість, втрата пам'яті, сплутаність свідомості та сонливість.

Медики зауважують, що хоча ці симптоми можуть здатися дуже різними, оскільки ваша печінка відповідає за безліч різних функцій, якщо вона перестане працювати належним чином, це може привести до вельми негативних наслідків для здоров'я людини. Тому дуже важливо звертатися в таких випадках до лікарів за консультацією і допомогою.