Жуткие фото-приметы: 8 фатальных знаков, предвещающих беду

Фото, падающее со стены

Если снимок упал, сперва стоит найти логическое объяснение: ветер, случайный толчок или ремонт у соседей. В таких случаях можно просто вернуть фото на место и не переживать. Но если рамка падает без видимой причины, это может быть тревожным знаком. Особенно плохой приметой считается разбитое свадебное фото - это предвестник ссор и даже расставания.

Портреты умерших в доме

Эзотерики не советуют развешивать фото умерших на стенах или держать их вместе со снимками живых. Считается, что такие фото могут переносить "мертвую" энергию и вызывать конфликты. Кроме того, они напоминают о потере, что может влиять на эмоциональное состояние жильцов. Лучше всего хранить снимки усопших отдельно - в альбоме или коробке.

Фотографии до свадьбы

Есть примета, что влюбленные, которые фотографируются вместе до свадьбы, могут быстро разойтись. Особенно опасно делать предсвадебные фотосессии, поскольку они могут навлечь разногласия. Вместо этого лучше сосредоточиться на подготовке к свадебной церемонии и хранить фото на память уже после события.

Фотосессии во время беременности

По народным поверьям, фотографировать беременную женщину - не лучшая идея. Беременность - это особый период, который следует беречь от лишнего внимания, особенно от завистливых или недоброжелательных людей. Считается, что снимки могут вызвать плохое самочувствие матери или проблемы с будущим ребенком.

С фотографиями связано много мистических суеверий (фото: Freepik.com)

Фотографии в соцсетях

Размещение фото в интернете может быть опасным с точки зрения энергетики. Некоторые экстрасенсы верят, что через изображения можно получить доступ к биополю человека, повлиять на его состояние или даже навести порчу. Особенно это касается детей, которых легко сглазить даже нечаянно. Поэтому не стоит спешить выставлять фото младенцев в общий доступ.

Фотографирование в зеркале

Зеркала издавна считались порталами в другие миры, способными накапливать энергию всех, кто в них смотрел. Селфи в зеркале многие эзотерики называют опасным ритуалом, который может притягивать негатив. Если такое зеркало когда-то разобьется, владельца фото могут преследовать неудачи и проблемы со здоровьем.

Запрет на повреждение фотографий

Рвать, жечь или рисовать на фотографиях - плохая примета, поскольку таким образом можно навредить изображенному на них человеку. Энергетика снимка тесно связана с его "оригиналом", поэтому уничтожение фото может привести к неприятностям или даже болезням. Лучше всего просто хранить снимки в порядке или избавляться от них более нейтральными методами.

Фотографирование спящих людей

Во время сна человек является наиболее уязвимым как физически, так и энергетически. По поверью, душа временно покидает тело, поэтому сфотографированный спящий может стать объектом негативного воздействия. Именно поэтому наших предков предостерегали от фотографирования детей во сне - это могло навлечь на них болезни или плохое самочувствие.

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