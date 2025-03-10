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8 жутких триллеров, после которых трудно заснуть. Фильмы ужасов для самых смелых

Понедельник 10 марта 2025 19:46
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8 жутких триллеров, после которых трудно заснуть. Фильмы ужасов для самых смелых Действительно страшные триллеры (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вы хотите пощекотать себе нервы и ищете фильмы ужасов с высоким рейтингом и действительно жутким сюжетом - обратите внимание на триллеры с хорошими отзывами. Таких лент уже немало.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 8 фильмов, от которых стынет кровь.

"Ма"

В центре истории - женщина, которая кажется очень доброй и приветливой. Она всегда рада помочь подросткам, даже если они хотят купить себе алкоголь. А потом женщина пригласит компанию к себе домой - только тогда дети поймут, почему главная героиня так хотела с ними подружиться.

"Длинноногий"

Относительно новый фильм ужасов поразит вас жуткими сценами. Главная героиня стремится раскрыть очень запутанное дело - годами при очень загадочных обстоятельствах гибнут люди. Она уверена, что за всем этим стоит один человек. Но сумеет ли она довести дело до конца?

"Дом восковых фигур"

Культовый фильм расскажет об очень загадочном музее, куда случайно попадает компания молодых студентов. Но то, что ждет их в этих стенах, действительно ужасно. Слэшер "нулевых" напугает и ошарашит, ведь кровавых сцен будет немало.

"Ужас Амитивилля" (2005)

Культовый фильм ужасов, в котором не стоит ждать оригинального сюжета. Все начинается просто - семья переезжает в старый особняк, в котором поселилось зло. И то, что произойдет потом, действительно способно напугать.

Также советуем вам посмотреть:

  • "Девушка в подвале"
  • "13 призраков"
  • "Коллекционер" (2009)
  • "Голод" (2009)

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