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8-річна Мілана видалила з соцмережі скандальні фото з 13-річним блогером

Автор: Роман Мирончук

Восьмирічна модель Мілана Маханець, яка обурила мережу своєю заявою про стосунки з 13-річним блогером Пашею Пай, видалила з Instagram відверті фото з хлопцем.

Зазначимо, що у дівчинки були знімки, на яких вона обіймається, цілується і спить в одному ліжку з підлітком.

Поліція допитала мати дівчинки, яка веде її соціальні мережі, і почала розслідування щодо поширення порнографії. Мабуть це стало причиною видалення скандальних знімків.

Батько дівчинки зі своєю колишньою дружиною і дочкою не живе, але намагається підтримувати відносини з Міланою. При цьому він заявив, що шокований скандалом, який стався навколо його дочки.

"Зараз я просто в шоці від того, що відбувається. Все що робиться, м'яко кажучи, неправильно", - зазначив Олександр.

Нагадаємо, нещодавно з'ясувалося, що Мілана - онука відомого чиновника з Верховної Ради. Сергій Шумейко є головним консультантом секретаріату Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

Він також прокоментував ситуацію зі скандальними фото своєї внучки.

"Я не особливо цим цікавлюся, я не звертаю на це уваги. У неї є мати, у неї є своя якась думка", - заявив чоловік.

Раніше дівчинка сама прокоментувала відносини з Пашею Пай, розповівши, що спочатку вони хотіли так "хайпити", але потім прив'язалися один до одного і вирішили почати зустрічатися.

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Новини України скандалблогер
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