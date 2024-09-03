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8 лучших упражнений для похудения и улучшения здоровья после 50 лет

Какие упражнения выполнять женщинам после 50 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Тело человека с возрастом меняется, поэтому поддержание нормального веса становится все более важным - не только по эстетическим причинам, но и для общего здоровья и долголетия. Для женщин старше 50 лет потеря веса - это сохранение мышечной массы, ускорение метаболизма и снижение риска хронических заболеваний.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

(фото: eatthis.com)

Отожмитесь, при этом, чтобы корпус тела был ровным.

Отжимание в наклоне (фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

(фото: eatthis.com)

Присядьте и выпрыгните изо всех сил. При этом руки поднимайте вверх.

Прыжки (фото: eatthis.com)

Проведите ее между бедрами и назад вперед на уровне плеч.

Махи гирями (фото: eatthis.com)

Туловище в сторону

Туловище в сторону (фото: eatthis.com)

Начинайте в положении стоя, ноги вместе, а руки сложены по бокам. Прыгайте ногами в стороны и поднимайте руки над головой. Вернитесь в исходное положение, сведя ноги вместе в следующем прыжке. Руки одновременно нужно опустить.

Прыжки с махами (фото: eatthis.com)

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