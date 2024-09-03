8 лучших упражнений для похудения и улучшения здоровья после 50 лет

Тело человека с возрастом меняется, поэтому поддержание нормального веса становится все более важным - не только по эстетическим причинам, но и для общего здоровья и долголетия. Для женщин старше 50 лет потеря веса - это сохранение мышечной массы, ускорение метаболизма и снижение риска хронических заболеваний.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
(фото: eatthis.com)
Отожмитесь, при этом, чтобы корпус тела был ровным.
(фото: eatthis.com)
(фото: eatthis.com)
Присядьте и выпрыгните изо всех сил. При этом руки поднимайте вверх.
Проведите ее между бедрами и назад вперед на уровне плеч.
Начинайте в положении стоя, ноги вместе, а руки сложены по бокам. Прыгайте ногами в стороны и поднимайте руки над головой. Вернитесь в исходное положение, сведя ноги вместе в следующем прыжке. Руки одновременно нужно опустить.
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