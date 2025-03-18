8 фильмов об убийстве Джона Кеннеди: от исторической правды до теорий заговора

"Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе" (JFK, 1991)

Один из самых известных фильмов об убийстве Джона Ф. Кеннеди, снятый режиссером Оливером Стоуном. Это не просто биографическая драма, а настоящее политическое расследование, которое ставит под сомнение официальную версию событий.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о прокуроре округа Новый Орлеан Джиме Гаррисоне (в исполнении Кевина Костнера), который начинает независимое расследование убийства Кеннеди. Официальная версия - что стрелял Ли Харви Освальд, который действовал сам - кажется ему неубедительной. Гаррисон начинает находить доказательства заговора, включающего ЦРУ, ФБР, армию и других влиятельных людей.

"Паркленд" (Parkland, 2013)

Этот фильм рассказывает о событиях 22 ноября 1963 года, когда смертельно раненного Кеннеди привезли в больницу "Паркленд" в Далласе.

Фильм сосредотачивается на эмоциях и реакциях врачей, агентов спецслужб, сотрудников ФБР и даже семьи Ли Харви Освальда. "Паркленд" основан на книге Винсента Буглиози "Четыре роковых дня" и позволяет пережить эти трагические моменты глазами непосредственных участников.

"Убийство Кеннеди" (Killing Kennedy, 2013)

Лента снята по книге Билла О'Райли и Мартина Дугарда. Она сосредотачивается на параллельных жизненных путях Джона Кеннеди и Ли Харви Освальда, которые неотвратимо направляются к роковому моменту в Далласе.

Главные роли сыграли Роб Лоу (Кеннеди) и Уилл Ротхаар (Освальд). Фильм исследует мотивы Освальда, его жизнь в Советском Союзе и возвращение в США.

"Привести в исполнение" (Executive Action, 1973)

Один из первых фильмов, прямо поддерживающий теорию заговора. В нем изображен сценарий, где убийство Кеннеди - это не дело одиночки, а тщательно спланированная операция влиятельных лиц, желавших смены власти. Используя документальные кадры, режиссер Дэвид Миллер пытается показать заговор правительства, бизнес-элит и спецслужб.

"Четыре дня в ноябре" (Four Days in November, 1964)

Один из первых документальных фильмов о трагедии, созданный через год после убийства. Лента использует реальные кадры, архивные видео и интервью с очевидцами, чтобы реконструировать события от прибытия Кеннеди в Даллас и до его похорон в Вашингтоне.

"Как убили Джона Кеннеди" (JFK Revisited: Through the Looking Glass, 2021)

Еще один фильм Оливера Стоуна. И это самый новый документальный проект на тему убийства Кеннеди. Лента анализирует новые рассекреченные документы и поднимает вопрос о сокрытии информации правительством США. Стоун исследует альтернативные версии событий, пытаясь доказать, что официальная версия заговора одиночки - ложная.

"11.22.63" (2016)

Экранизация одноименного романа Стивена Кинга о преподавателе, который получает шанс вернуться в прошлое и предотвратить убийство Кеннеди.

Это смесь фантастики, драмы и триллера, показывающая, как даже малейшие изменения в истории могут иметь огромные последствия. Главную роль сыграл Джеймс Франко.

"Бобби" (Bobby, 2006)

Хотя эта лента посвящена убийству Роберта Кеннеди (брата Джона), она прекрасно воссоздает атмосферу политического напряжения 1960-х.

Режиссер Эмилио Эстевес показывает события дня трагедии через глаза разных людей, которые находились в отеле "Амбассадор", когда раздался роковой выстрел. В фильме снялись Энтони Хопкинс, Шая Лабаф, Деми Мур, Шэрон Стоун, Эштон Кутчер и многие другие звезды Голливуда.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что секретные документы об убийстве Джона Ф.Кеннеди будут обнародованы 18 марта. Раскрытие этих файлов было одним из предвыборных обещаний главы государства.

По словам Трампа, речь идет о рассекречивании "примерно 80 тысяч страниц", которые он назвал "интересными".

Интересно, что еще во время своей первой президентской каденции в 2017 году Трамп поручил ведомствам внести правки в определенные файлы, в частности рассекретить данные по делу об убийстве Джона Кеннеди. Тогда был впервые опубликован 2891 документ из базы Национального управления архивов и документации, связанный с этим резонансным преступлением.

Однако, по просьбе исполнительных органов и ведомств США, Трамп принял решение временно не публиковать некоторые документы из секретного архива, которые могли бы нанести ущерб национальной безопасности страны.

Ожидается, что обнародование значительного объема документов прольет новый свет на обстоятельства убийства 35-го президента США, что уже десятилетиями вызывает многочисленные дискуссии и теории заговора.

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