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78-річний Байден привіз в Білий дім дитяче ліжечко: що це значить

Автор: Styler

Президент США Джо Байден привіз в Білий дім дитяче ліжечко. Це сталося відразу після його вступу на посаду глави держави.

Про це 78-річний Байден зізнався у своєму першому інтерв'ю на посаді президента журналу People.

"Ми були тут вісім років, тільки не в цій частині резиденції. Багато часу проводив в "овальному кабінеті" з президентом. Але верхній поверх (де розташовані кімнати для проживання президентської родини - ред.) для нас новий", - сказав він.

А дружина президента Джилл Байден додала, що "персонал резиденції прекрасний" і прагне, щоб перша леді і президент "почували себе як удома".

"У нас всюди сімейні фотографії, наші книги, меблі, які ми привезли з дому", - сказала вона.

Джо і Джилл Байдены дали перше інтерв'ю з Білого дому (фото: people.com)

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Одним з предметів меблів і стало вищезгадане дитяче ліжечко. Цей досить несподіваний предмет в резиденції Байденів з'явився заради молодшого онука президента - Бо Байдена-молодшого.

Нагадаємо, що батьком хлопчика, який народився в 2020 році, є Хантер Байден. Дитину батьки назвали на честь іншого сина президента - Бо Байдена, який помер шість років тому від раку мозку.

Зауважимо, що Байден ще не вирішив, в яку країну здійснить перший візит в якості глави Білого дому.

Раніше ми писали, що у Зеленського є питання до Байдена щодо членства України в НАТО.

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