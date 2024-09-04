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77-летний Элтон Джон рассказал о тяжелой инфекции, из-за которой потерял зрение на один глаз

Элтон Джон (Фото: instagram.com/eltonjohn)
Автор: Любовь Блажко

Известный британский исполнитель Элтон Джон сообщил о серьезной инфекции глаз, из-за которой у него частично исчезло зрение.

Что об этом известно, подробно рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Детали

Знаменитый музыкант поделился, что на протяжении всего лета боролся с болезнью, и выздоровление происходит, оно ощутимо, однако не так быстро, как хотелось бы.

"Летом я боролся с тяжелой инфекцией глаз, после которой, к сожалению, могу видеть только на один глаз. Я поправляюсь, но это очень медленный процесс, и нужно некоторое время, прежде чем зрение вернется к пораженному глазу", - отметил артист в своем блоге.

Также в соответствующей публикации звезда поблагодарил медсестер и врачей за оказанную ему профессиональную помощь.

А еще - он выразил благодарность своим близким - мужу Дэвиду Фернишу и их сыновьям, 13-летнему Захару и 11-летнему Элайджи, которые, по его словам, "хорошо заботились о нем на протяжении последних недель".

Заявление певца (Фото: instagram.com/eltonjohn)

Это лето Джон провел, выздоравливая дома, и прогресс выздоровления он оценивает довольно положительно, пишет одно из изданий.

Свою публикацию певец завершил словами "благодарность" и "любовь". Коллеги и поклонники уже отреагировали на эту новость и пожелали Элтону скорейшего выздоровления.

Напомним, в прошлом году британский рок-музыкант также потерпел несчастный случай, упав в своей вилле, в Ницце, Франция.

"Мы можем подтвердить, что после вчерашнего случая в его доме на юге Франции Элтон наведался в местную больницу в качестве профилактической меры", - отмечали тогда представители артиста.

"После обследования его выписали из больницы и он вернулся домой. С ним все хорошо и здоров", - также говорили они.

Кроме того, в 2017 году музыкант тайно боролся с раком простаты, и на фоне этой болезни ему делали операцию.

В прошлом году с музыкантом также случился неприятный случай (Фото: instagram.com/eltonjohn)

В начале этого года легендарный исполнитель посетил премию "Эмми", где стал 19-м человеком, получившим эту награду, а также "Оскар", "Тонни" и "Грэмми" - поэтому Джон одержал статус EGOT (расшифровывается по первым буквам премий - вышеупомянутых четырех основных наград).

"Я невероятно тронут тем, что присоединяюсь к невероятно талантливому кругу победителей EGOT сегодня вечером. Сегодняшний вечер является свидетельством силы искусства и радости, которую оно приносит в нашу жизнь. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всей моей карьеры, я невероятно благодарен" , - комментировал это событие 77-летний мужчина.

Тем временем жена Павлика поделилась результатами генетического анализа 3-летнего сына.

А еще мы писали о том, что беременная жена Остапчука неожиданно обратилась к своим хейтерам.

Для написания материала были использованы источники: пост Элтона с его страницы Instagram, издание Page Six.

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