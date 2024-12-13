7 звезд, которые совершили реальное убийство

Винус Уильямс

В 2017 году теннисистка Винус Уильямс стала участницей трагической автомобильной аварии. Инцидент произошел в Палм-Бич-Гарденс, штат Флорида, на одном из перекрестков, когда машина спортсменки столкнулась с другим автомобилем.

Винус Уильямс (фото: instagram.com/venuswilliams)

За рулем другого транспортного средства находилась женщина, которая получила травмы, но выжила. Ее 78-летнего мужа, который также был в салоне, доставили в реанимацию, однако через две недели он скончался от полученных травм.

Кейтлин Дженнер

В феврале 2015 года Кейтлин Дженнер попала в аварию в Малибу, имевшую смертельный исход. Ее внедорожник въехал в двигавшийся впереди автомобиль, и он, в результате удара, выехал на встречную полосу. Там произошло еще одно столкновение с другим транспортным средством.

Кейтлин Дженнер (фото: instagram.com/caitlynjenner)

Водитель белого автомобиля погиб, а еще семь человек получили травмы. Дженнер не пострадала в аварии.

Мэтью Бродерик

В 1987 году актер находился на отдыхе в Ирландии. В стране с левосторонним движением он случайно выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В результате аварии погибли две женщины, которые находились в той машине: 28-летняя водитель и ее мать.

Мэтью Бродерик (фото: Википедия)

Сид Вишес

В 1978 году басист легендарной группы "Sex Pistols" Сид Вишес был причастен к трагедии, которая произошла с его подругой Нэнси Спанджен. Вишес заявлял, что в тот вечер они вместе употребляли наркотики, после чего он обнаружил Нэнси мертвой в ванной комнате их номера в отеле.

Сид Вишес (фото: Википедия)

Впоследствии музыкант признался, что ударил ее ножом, но подчеркивал, что не собирался убивать. Сида обвинили в убийстве, однако судебного разбирательства так и не произошло. Его выпустили под залог, но через некоторое время он умер от передозировки наркотиков.

Бренди

Певица Бренди попала в автомобильную аварию, в результате которой погиб Аватеф Абудихаджа. Свидетели происшествия сообщали, что погибший сам столкнулся с другим транспортным средством до того, как в него въехала машина Бренди. Несмотря на это, звезда решила взять на себя ответственность за аварию.

Бренди (фото: Википедия)

Майкл Джейс

В 2014 году актера Майкла Джейса арестовали за убийство его жены Эйприл Джейс, которое произошло на глазах их детей. Соседи, услышав выстрелы, вызвали полицию, а сам Майкл также позвонил в полицию, чтобы сообщить об инциденте. Как он позже объяснил, между ними вспыхнул конфликт из-за ревности - актер подозревал жену в измене.

Майкл Джейс (фото: Кинориум)

На суде Майкл заявил, что не намеревался убивать Эйприл, а лишь стремился причинить ей боль, стреляя в ногу. В 2016 году присяжные признали его виновным в убийстве второй степени, после чего суд приговорил его к 40 годам заключения.

Алек Болдуин

В октябре 2021 года к списку знаменитостей, связанных с убийствами, присоединился актер Алек Болдуин. Во время съемок фильма "Ржавчина" Болдуин случайно выстрелил в оператора, украинку Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу, используя оружие с неисправным механизмом.

Алек Болдуин (фото: Википедия)

Из-за технического сбоя патрон взорвался, и это привело к трагедии. Хатчинс получила смертельное ранение и умерла от ран, а Соузу удалось выжить. Инцидент вызвал значительное внимание и обсуждение в медиа, поскольку произошел на съемочной площадке, где должны были быть соблюдены все меры безопасности.