7 звезд, начинавших карьеру со стриптиза

Фильм "Стриптизерши" в свое время вызвал немало обсуждений. Во-первых, там Дженнифер Лопес, в свои роскошные 50 лет, исполнила яркий танец у пилона, а во-вторых, в фильме также снялась Cardi B, работавшая до своей музыкальной карьеры стриптизершей, танцуя за деньги в клубах. Примечательно, что она не единственная звезда, прошедшая путь от сцены в стрип-клубе до красных ковров шоу-бизнеса.

Ченнинг Татум

Фильм "Супер Майк" с Ченнингом Татумом в главной роли отчасти основан на реальных событиях из его жизни. Когда актер жил во Флориде, он работал экзотическим танцором в одном из стриптиз-клубов Тампы под псевдонимом Чан Кроуфорд. Татум открыто рассказывает о своем прошлом и не испытывает на этот счет никакого стыда.

Ченнинг Татум (фото: instagram.com/channingtatum)

Cardi В

Певица неоднократно делилась историями о том периоде, когда она работала стриптизершей. Она начала этим заниматься в молодости и продолжала три с половиной года. По ее словам, эта работа позволила ей оплатить счета, приобрести жилье и вложить средства в собственное развитие. К 20 годам она смогла накопить около 20 000 долларов благодаря своей работе в стрип-клубе.

Cardi B (фото: instagram.com/iamcardib)

Кортни Лав

Работа в стрип-клубе дала Кортни Лав возможность создать свою музыкальную группу. По словам певицы, выступления у шеста приносили ей доход около 300 долларов в день.

Кортни Лав (фото: Википедия)

Хавьер Бардем

Задолго до того, как стать обладателем "Оскара", Хавьер Бардем на время попробовал себя в роли стриптизера. По его словам, все началось как шутка, но вскоре его пригласили выступить еще раз.

Самое интересное, что на его откровенное шоу пришли посмотреть члены его семьи, решив поддержать его.

"Это был полный провал. И знаете, кто был в зале? Моя мама и сестра. Я танцевал, а они платили мне немного денег", – рассказал актер.

Он также вспомнил, что не раздевался слишком сильно.

Хавьер Бардема (фото: Википедия)

Крис Пратт

Сегодня Крис Пратт - звезда больших блокбастеров, но в молодости, когда он жил в фургоне на Гавайях, ему приходилось подрабатывать няней, стричь газоны и даже работать стриптизером. Однажды за выступление на дне рождения бабушки ему заплатили 40 долларов.

Крис Пратт (фото: instagram.com/prattprattpratt​​)

Блэк Чайна

Она начала работать стриптизершей, чтобы оплатить обучение. Когда звезда поступила в Университет Джонсона и Уэльса в Майами, она продолжила танцевать, но осознала, что не может уделять достаточно времени и работе, и учебе.

После окончания учебы Чайна перешла на полный рабочий день в стриптиз-клуб.

"Моя мама тоже была стриптизершей, и она сказала мне: "Если это твой выбор, то будь лучшей в этом". За одну ночь она могла зарабатывать до 15 000 долларов", - делилась модель.

Блэк Чайна (фото: instagram.com/blacchyna​​)

Леди Гага

В свое время Леди Гага училась в Школе искусств Тиш при Нью-Йоркском университете, но оставила обучение и уехала из родительского дома. Чтобы снабжать себя, она днем ​​работала официанткой, а ночью стриптизершей.

"Это был довольно дикий период. Я носила кожаные наряды и танцевала под музыку Black Sabbath, Guns N' Roses и Faith No More", - рассказала она в одном из своих интервью.

Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga​​)