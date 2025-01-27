5 звезд, которые никогда не умирали на экране

Лив Тайлер

Несмотря на участие в насыщенных событиями фильмах, таких как "Армагеддон" и "Чужие", талантливая Лив Тайлер до сих пор ни разу не снялась в сцене своей смерти. Хотя впервые актриса привлекла внимание благодаря ролям в культовых комедиях 1990-х, таких, как "Магазин: Империя" и "Колесо фортуны“, впоследствии она сделала акцент на работе в жанровых фильмах.

Вероятно, причина отсутствия сцен гибели ее персонажей кроется в том, что Тайлер чаще всего выбирает героические роли.

Лив Тайлер (фото: Кинориум)

Интересно, что самая известная роль Лив Тайлер - Арвен в трилогии "Властелин колец" - связана с бессмертием. Длительная жизнь Арвен является ключевой сюжетной линией франшизы. Ее персонаж вынужден выбирать между тем, чтобы остаться с возлюбленным, Арагорном (которого сыграл Вигго Мортенсен), в человеческом Гондоре или присоединиться к эльфам, которые отправляются в Серые Гавани.

Эмма Уотсон

Роль в культовой и популярной франшизе, такой как сага о Гарри Поттере, могла бы стать пиком карьеры для многих актеров. Однако Эмма Уотсон продемонстрировала гораздо более широкий актерский потенциал, чем многие ожидали. После успеха Гарри Поттера она снялась в ряде впечатляющих проектов, среди которых - темная сатира Софии Копполы "Элитное общество", известная драма о взрослении "Преимущества скромников" и римейк "Красавица и Чудовище", который собрал более миллиарда долларов в мировом прокате.

Эмма Уотсон (фото: Кинориум)

Хотя Уотсон показала большой творческий диапазон в своей работе после "Гарри Поттера", ей пока не пришлось сыграть серьезную сцену смерти из-за ограниченного количества кинопроектов, в которых она участвовала.

В последнее время актриса была менее активной в киноиндустрии, сосредоточившись на политической и социальной деятельности. Однако остается надежда, что новый кинопроект вернет ее страсть к актерскому мастерству.

Зендая

Зендая всегда была выдающейся звездой, но 2024 год окончательно закрепил ее статус как одной из самых ярких актрис своего поколения. Без сомнения, она будет оставаться в центре внимания еще много лет благодаря главной роли в известной теннисной драме "Претенденты" и значительной роли второго плана в "Дюне: Часть вторая".

Зендая (фото: Кинориум)

Несмотря на впечатляющий талант, который уже делает ее одной из лучших актрис современности, фильмография Зендаи остается достаточно ограниченной, и она до сих пор не снималась в сценах смерти.

Синтия Эриво

Синтия Эриво находится в шаге от достижения статуса EGOT, ведь в ее коллекции наград уже есть дневная "Эмми", премия "Тони" и статуэтка "Грэмми". Шансы актрисы актрисы получить "Оскар" достаточно высоки, поскольку она уже была номинирована на премии в категориях "Лучшая актриса" и "Лучшая оригинальная песня" за впечатляющую игру в биографической драме "Гарриет".

Синтия Эриво (фото: Кинориум)

Несмотря на насыщенный сюжет фильма, история не охватывала момента смерти главной героини, а Эриво удалось избежать сцены смерти и в других своих проектах, таких как "Плохие времена в Эль-Рояле" и "Вдовы".

Милли Бобби Браун

Сериал "Очень странные дела" стал стартовой площадкой для целого поколения молодых звезд, но Милли Бобби Браун смогла воспользоваться этим успехом, чтобы построить впечатляющую карьеру в кино. Она присоединилась к Монстрверсу, снявшись в фильмах "Годзилла: Король монстров" и "Годзилла против Конга", а также создала две новые оригинальные франшизы для Netflix - "Демсел" и "Энола Холмс".

Милли Бобби Браун (фото: Кинориум)

Поскольку Браун обычно исполняет роли главных героинь в семейных проектах, неудивительно, что сцены ее смерти на экране пока не было.