7 упражнений, которые подарят вам сон, как у младенца: выполняйте их каждый вечер

Определенные упражнения помогают расслабить тело, снять напряжение и улучшить качество сна. Занимаясь всего несколько минут перед сном, можно засыпать быстрее и спать как ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Расслабляющие упражнения следует выполнять за 10-15 минут до сна или после тренировки. Двигайтесь медленно, глубоко дышите и задерживайте каждую позу на 30-60 секунд с каждой стороны.
Поза ребенка с опорой снимает глубокое напряжение в пояснице, бедрах и плечах. Она также замедляет дыхание и дает команду нервной системе успокоиться. Добавление подушки или валика позволяет телу полностью расслабиться в этой позиции.
Как выполнить упражнение:
Упражнение снимает напряжение в пояснице, раскрывает бедра и успокаивает нервную систему, помогая быстрее заснуть.
Растяжка направлена на ягодичные мышцы и глубокие ротаторы бедер. Это позволяет вам оставаться более расслабленными и поддерживаемыми, в то же время создавая глубокое расслабление в бедрах.
Выполняйте упражнение так:
Упражнение облегчает напряжение бедер и ягодиц и снимает давление на поясницу.
Повороты лежа расслабляют позвоночник, поясницу и растягивают внешние мышцы бедер и расслабляют поясницу. Поворот лежа также улучшают пищеварение и подготавливает тело к глубокому сну.
Как это сделать:
Это снимает напряжение в позвоночнике, восстанавливает осанку после долгого дня и активирует парасимпатическую нервную систему для лучшего отдыха.
Напряженные сгибатели бедра (группа из пяти мышц) меняют осанку и фиксируют напряжение в пояснице.
Выполняйте упражнение так:
Это скручивание верхней части тела затрагивает плечи, шею и грудной отдел позвоночника - участки, которые несут стресс и напряжение от экранов или поднятия тяжестей.
Движение восстанавливает подвижность верхней части спины, благодаря чему осанка восстанавливается, а дыхание расширяется.
Как это сделать:
Движение снимает скованность верхней части спины, раскрывает плечи и уменьшает напряжение в шее, чтобы вы спали с меньшим дискомфортом.
Сгибание вперед сидя задействует подколенные сухожилия, икроножные мышцы и всю заднюю цепь. Сгибания вперед также успокаивают нервную систему, поощряя длинные выдохи и неподвижность, что делает их идеальными для ночных упражнений.
Как это сделать:
Простое, но эффективное упражнение на растяжку ногами вдоль стены отводит жидкость из ног, уменьшает отеки и дает сигнал телу расслабиться. Упражнение на растяжку ногами вдоль стены также снижает частоту сердечных сокращений и успокаивает нервную систему, что идеально подходит для расслабления.
Как это сделать:
Упражнение улучшает кровообращение, успокаивает ум и действует как полная перезагрузка организма перед сном.
Подъемы ног возле стены (фото: eatthis.com)
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