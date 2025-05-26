7 упражнений, которые подарят вам сон, как у младенца: выполняйте их каждый вечер
Определенные упражнения помогают расслабить тело, снять напряжение и улучшить качество сна. Занимаясь всего несколько минут перед сном, можно засыпать быстрее и спать как ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Расслабляющие упражнения следует выполнять за 10-15 минут до сна или после тренировки. Двигайтесь медленно, глубоко дышите и задерживайте каждую позу на 30-60 секунд с каждой стороны.
Поза ребенка с поддержкой
Поза ребенка с опорой снимает глубокое напряжение в пояснице, бедрах и плечах. Она также замедляет дыхание и дает команду нервной системе успокоиться. Добавление подушки или валика позволяет телу полностью расслабиться в этой позиции.
Как выполнить упражнение:
- встаньте на колени на полу, широко расставив колени и касаясь больших пальцев ног
- подложите подушку или валик вдоль груди
- наклоните тело вперед и положите туловище и руки на подушку
- глубоко вдохните и позвольте бедрам опуститься к пяткам
Упражнение снимает напряжение в пояснице, раскрывает бедра и успокаивает нервную систему, помогая быстрее заснуть.
Поза ребенка с поддержкой (фото: eatthis.com)
Приподнятые ноги
Растяжка направлена на ягодичные мышцы и глубокие ротаторы бедер. Это позволяет вам оставаться более расслабленными и поддерживаемыми, в то же время создавая глубокое расслабление в бедрах.
Выполняйте упражнение так:
- лягте на спину, поставив ноги ровно на пол
- скрестите правую лодыжку над левым коленом
- поднимите левую ногу и заведите руки за левое бедро
- осторожно потяните левую ногу к себе, держа спину ровной
Упражнение облегчает напряжение бедер и ягодиц и снимает давление на поясницу.
Упражнение "Поднятые ноги" (фото: eatthis.com)
Повороты туловищем
Повороты лежа расслабляют позвоночник, поясницу и растягивают внешние мышцы бедер и расслабляют поясницу. Поворот лежа также улучшают пищеварение и подготавливает тело к глубокому сну.
Как это сделать:
- лягте на спину с вытянутыми ногами
- прижмите правое колено к груди, затем проведите его через тело влево
- вытяните правую руку в сторону и поверните голову вправо
- держите оба плеча на земле
Это снимает напряжение в позвоночнике, восстанавливает осанку после долгого дня и активирует парасимпатическую нервную систему для лучшего отдыха.
Повороты туловищем (фото: eatthis.com)
Растяжка ног
Напряженные сгибатели бедра (группа из пяти мышц) меняют осанку и фиксируют напряжение в пояснице.
Выполняйте упражнение так:
- встаньте на колени, выставив правую ногу вперед, а левое колено поставьте на пол
- плавно переместите ногу вперед
- поднимите левую руку над головой и немного потянитесь вправо для более глубокого растяжения
- задержитесь, затем поменяйте стороны
Упражнение на растяжку ног (фото: eatthis.com)
Скручивание туловища
Это скручивание верхней части тела затрагивает плечи, шею и грудной отдел позвоночника - участки, которые несут стресс и напряжение от экранов или поднятия тяжестей.
Движение восстанавливает подвижность верхней части спины, благодаря чему осанка восстанавливается, а дыхание расширяется.
Как это сделать:
- станьте на колени, поставив руки под плечами
- протяните правую руку под тело, ладонью вверх
- пусть правое плечо и висок лежат на полу
- держите бедра согнутыми, когда вдыхаете во время растяжки
Движение снимает скованность верхней части спины, раскрывает плечи и уменьшает напряжение в шее, чтобы вы спали с меньшим дискомфортом.
Скручивание туловища (фото: eatthis.com)
Складывание туловища сидя
Сгибание вперед сидя задействует подколенные сухожилия, икроножные мышцы и всю заднюю цепь. Сгибания вперед также успокаивают нервную систему, поощряя длинные выдохи и неподвижность, что делает их идеальными для ночных упражнений.
Как это сделать:
- сядьте, вытянув ноги прямо перед собой
- вдохните и вытяните позвоночник, затем выдохните и наклонитесь вперед от бедер
- тянитесь к пальцам ног
- расслабьте голову и глубоко вдохните
Складывание туловища сидя (фото: eatthis.com)
Подъемы ног возле стены
Простое, но эффективное упражнение на растяжку ногами вдоль стены отводит жидкость из ног, уменьшает отеки и дает сигнал телу расслабиться. Упражнение на растяжку ногами вдоль стены также снижает частоту сердечных сокращений и успокаивает нервную систему, что идеально подходит для расслабления.
Как это сделать:
- лягте на спину у стены и поднимите ноги к верху
- придвиньте бедра ближе к стене, а руки опустите вдоль тела
- закройте глаза и глубоко дышите в течение 2-5 минут.
Упражнение улучшает кровообращение, успокаивает ум и действует как полная перезагрузка организма перед сном.
Подъемы ног возле стены (фото: eatthis.com)
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