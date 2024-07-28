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7 зрелищных и жутких фильмов о конце света, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни

Что посмотреть вечером (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Тема конца света волнует человечество не один год. И пока ученые выдвигают новые версии, кинематограф играет на страхах зрителей, ведь фильмов о том, что однажды Земле придет конец, очень много.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 интересных, жутких и зрелищных кинолент о конце света, которые стоит посмотреть каждому.

"Послезавтра"

Фильм расскажет о последствиях глобального потепления. В мгновение ока человечество оказывается на грани гибели. И ученые уже не могут спасти Землю. Впрочем, шансы на жизнь еще есть, хотя они очень маленькие.

 

"2012"

Земле грозит глобальная катастрофа. И каждый должен спасаться сам. Впрочем, богатые и наиболее влиятельные люди планеты решили создать "ковчеги", чтобы сохранить памятники культуры и тех, кто затем восстановит популяцию.

 

"Последние часы"

В этом фильме конец света наступает из-за метеорита. И главный герой решает сбежать от реальности, как и большинство людей. Впрочем, все они понимают, что от смерти не спасет ни бункер, ни последняя вечеринка, ни чудо.

 

"На грани будущего"

Лента с Томом Крузом расскажет о том, как на Землю нападают пришельцы. И людям приходится вступить в бой, ведь это - единственный шанс на спасение. Конечно, это очень тяжело.

 

"День, когда Земля остановилась"

На планету надвигается неизвестный объект, из-за чего ученые прогнозируют конец света. Впрочем, это не метеорит, а корабль. И потом человечеству приходится узнать, кто прибыл на Землю и с какой целью.

 

"Дорога"

В фильме уже настал конец света. После него выжившим приходится выбирать, что делать дальше - бродить в поисках пищи, которой очень мало, или же заниматься каннибализмом.

 

"Последняя любовь на Земле"

В этом фильме вы не увидите "классических" сцен конца света. Человечество будет постепенно уничтожать загадочная эпидемия, постепенно отбирающая у каждого возможность различать запахи, слушать звуки, а затем - видеть.

 

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