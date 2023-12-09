7 слов-калек из русского языка, от которых надо очистить свою речь

Частой ошибкой при общении на украинском языке является употребление слов и фраз из русского. Нужно следить за чистотой речи и проверять значение слов, когда вы сомневаетесь в корректности их употребления.

О том, какие 7 слов являются кальками из русского, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Рух за мову" в Facebook .

"Ссилка і ссилочка"

Это кальки из русского, которых не стоит использовать в своей речи. Слово "линк" тоже калька, но с английского языка.

"О других вариантах переводах слова link на украинский до сих пор продолжаются бурные споры. Это понятие следует передавать этими словами: " посилання", "гіперпосилання", "відсилання", "ланка", "покликання", - советуют эксперты.

"Заставляти"

"Нельзя на украинском кого-то заставлять что-то делать, потому что правильно говорить: "примушувати" чи "змушувати". Например: "Він, напевно, не буде примушувати тебе до співу, як ти не маєш охоти!.." - объясняют филологи.

Слово "заставляти" в украинском языке употребляют с двумя значениями:

заставлять вещь в ломбарде, то есть отдать ее в залог кредитору

заставлять комнату мебелью, то есть заполнять помещение какими-то предметами

"Пробел"

Незаполненное место между словами или строками в печатном тексте часто называют пробелом. Но авторитетные языковеды считают это слово калькой с русского языка и советуют использовать другие варианты: "пропуск", "прогалина".

"Виздоровлюй швидше"

"Если хотите, чтобы больной лучше чувствовал себя, желайте ему "видужувати", а не "виздоровлювати". В общем, русское слово "выздоравливать" имеет много соответствий в украинском языке: видужувати, вичунювати, очунювати, оклигувати, здоровіти, ставати на ноги", - добавляют специалисты.

"Вид" (в значении пейзаж)

Открывающуюся местность перед глазами, пейзаж или ландшафт правильно называть не видом, а "краєвидом". Вид - это разновидность в ряде предметов или явлений. Бывают разные виды растений, игрушек, вина и т. д.

"Мені обідно"

"Мені обідно" - это яркий пример суржика. По-украински о своих чувствах стоит говорить так: "мені прикро", "мені боляче", "мене це ображає", "мене це кривдить".

"Одівати" (аксессуары)

"Если речь идет об очках, перчатках, шапках, всяческих украшениях и других аксессуарах, то лучше сказать слово надівати. Наручники, кстати, тоже "надівають", - отмечают филологи.

В то же время слово одевать имеет несколько значений, одно из которых - снабжать кого-то одеждой. Также одевают одежду: юбку, пальто, джинсы, плащ.