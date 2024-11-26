7 шокирующих обычаев и традиций в мире, которые заставят вас вздрогнуть

Балинезское подпиливание зубов

На острове Бали подростки проходят необычный ритуал инициации - подпиливание зубов. Этот обряд символизирует переход во взрослую жизнь и освобождение от таких человеческих пороков, как злоба и гнев. Процедура проводится старейшинами до вступления в брак или во время свадебной церемонии.

В балинезской культуре зубы считаются отражением темных сил, и их исправление дарит духовную гармонию. Для местных жителей это больше, чем просто ритуал - это путь к очищению и обновлению.

Фамадихана на Мадагаскаре

На Мадагаскаре каждые семь лет местные жители проводят ритуал "переворачивания костей" или Фамадихана. Родственники открывают семейные склепы, достают останки умерших и переодевают их в новую одежду.

Затем с предками танцуют у могил, исполняя ритуальные песни. Этот ритуал отражает веру в реинкарнацию и связь между живыми и мертвыми. Для местных это способ выразить любовь и уважение к своим предков.

Родственники несут мертвое тело (фото: Википедия)

Свадьба с крокодилом в Мексике

В мексиканском городе Сан-Педро-Хуамелула каждый год проходит символическая свадьба мэра города с самкой крокодила. Рептилия выступает в роли "невесты" в традиционном свадебном платье.

Этот ритуал символизирует гармонию с природой и ориентирован на обеспечение богатых урожаев и морских даров. Жители города искренне верят, что этот ритуал приносит процветание и благополучие их общине.

Прыжки из младенцев в Испании

В городке Кастильо-де-Мурсия проводится ритуал "Эль Колачо", направленный на защиту новорожденных от злых духов. Местные жители кладут младенцев на мягкие матрасы, а специально наряженные монахи прыгают через них. Считается, что этот ритуал очищает детей от грехов и дарит им защиту.

Прыжки из младенцев (фото: Stena.ee)

Обряд "чернения" в Шотландии

Перед свадьбой в Шотландии друзья невест проводят ритуал "чернения". Молодоженов обмазывают грязью, тухлыми яйцами и смолой, чтобы подготовить к жизненным трудностям.

Считается, что это приносит счастье и удачу в браке. Обряд сопровождается весельем и песнями, создавая атмосферу праздника. Местные жители видят в этом проявление традиционной культуры и сплоченности.

Шрамирование в Папуа-Новой Гвинее

У племен на реке Сепик шрамирование является частью инициации мальчиков. На коже создают узоры, напоминающие кожу крокодила, символизируя силу и мужество.

Процедура включает болезненные надрезы на груди, спине и лице, свидетельствующие о готовности юноши к взрослой жизни. Эта практика отражает духовную связь с предками и природой. Племена верят, что подобные ритуалы укрепляют дух и тело.

Ритуальный шрам (фото: Википедия)

Ритуал бритья головы в Индии

В Индии существует традиция бритья головы, которая проводится во время важных религиозных или семейных событий. Этот обряд, известный как "мундан", часто производится над детьми, чтобы очистить их от грехов предыдущих жизней.

Считается, что бритье волос помогает начать новый этап жизни с чистым духовным потенциалом. Подобные ритуалы также выполняются взрослыми во время паломничества в святые места. Для индусов это не просто физическое действие, а немаловажная часть духовного роста и связи с богами.