7 секретов эффективного похудения от известного тренера, которые точно работают

Для того чтобы сбросить лишний вес и похудеть - не нужно страдать. Важно соблюдать определенные правила, которые и помогут вам комфортно худеть, вкусно есть и не чувствовать себя голодными.

7 советов по эффективному похудению, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на известного тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.

7 советов для эффективного похудения

Больше двигайтесь

Чтобы худеть, надо создать дефицит калорий, то есть тратить больше, чем употребляешь.

Если же добавите 500 калорий благодаря активным тренировкам или прогулкам, можете есть на 500 калорий больше и все равно худеть.

Меньше жира в пище

Жиры содержат в два раза больше калорий, чем белки и углеводы. Попробуйте заменить масло на сковороде на запекание продуктов, сметану – на греческий йогурт, а жирное молоко – на нежирные аналоги. вкуса.

Ешьте менее энергетически плотную пищу

Выбор продуктов с меньшим содержанием калорий позволяет больше, не превышая суточную норму калорий. Вода не содержит калорий, но дает объем еды. Выбирайте "водянистую" еду: овощи, фрукты, каши, мясо и рыбу. Это позволит вам есть больше, но на самом деле потреблять меньше калорий.

Ешьте клетчатку

Клетчатка, содержащаяся в овощах, фруктах, крупах и бобовых, помогает снижать усвоение калорий. Это позволит снизить их количество на 100 калорий, что дает возможность есть дополнительные 100 калорий, не исходя из дефицита. Кроме того, клетчатка помогает чувствовать себя сытыми, уменьшая желание перекусить калорийными продуктами.

Помните о белоке

Белок - это самый сытный элемент питания. Он не только удерживает вас от голода, но и помогает сжигать 20-30% своих калорий при переваривании. Для поддержания здоровья и мышечной массы, потребляйте 1,5 г белка на каждый килограмм массы тела, и твой организм будет оставаться в отличной форме.

Ешь голодным

Голод – это лучшая приправа к еде! Если вы съедаете пищу, когда чувствуете себя голодным, твой организм получит максимальное удовольствие от еды. Это поможет контролировать количество потребляемых калорий, не чувствуя себя лишенными.

Приправы для вкуса

Не забывайте о приправах. Черный перец, куркума, тмин, паприка, корица – эти специи не только улучшат вкус блюд, но и могут обладать полезными свойствами для организма. Экспериментируйте с разными комбинациями, чтобы сделать свое питание вкусным и разнообразным.

Изменения в питании и образе жизни могут быть простыми и приятными, главное - делать их постепенно и с умом.