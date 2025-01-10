7 продуктов, которые категорически нельзя употреблять, если вы "дико" голодны

Продукты, которых следует избегать натощак

Сладости и десерты

Пища с высоким содержанием сахара повышает уровень глюкозы в крови, но эта энергия быстро исчезает, вызывая усталость и новый приступ голода. К тому же, натощак сахар может негативно влиять на поджелудочную железу.

Кофе и чай

Популярные напитки могут раздражать слизистую оболочку желудка, особенно если вы пьете их без предварительного приема пищи. Это может вызвать изжогу или даже гастрит.

Сырые овощи

Хотя овощи являются источником полезных веществ, их клетчатка может быть тяжелой для желудка натощак. Это может вызвать вздутие или боль.

Газированные напитки

Употребление газированных напитков натощак может вызвать раздражение слизистой желудка и увеличение кислотности.

Фрукты с высокой кислотностью

Цитрусовые (апельсины, лимоны, грейпфруты) или ягоды (смородина, клюква) повышают кислотность желудочного сока, что может привести к изжоге или боли.

Острая и пряная пища

Блюда с большим количеством специй натощак раздражают слизистую оболочку желудка, что может вызвать дискомфорт и даже тошноту.

Выпечка и белый хлеб

Продукты из рафинированной муки быстро повышают уровень глюкозы, но не обеспечивают длительного насыщения. В результате вы можете снова почувствовать голод через короткое время.

Что стоит есть, если вы очень голодны?

Эксперты советуют выбирать продукты, которые быстро усваиваются и не раздражают желудок. Например:

каши (овсянка, рисовая каша);

бананы или спелые авокадо;

вареные яйца;

натуральные йогурты или кефир;

орехи и семена в небольшом количестве.

Правильный выбор пищи поможет избежать дискомфорта и обеспечит организм энергией на длительное время.