7 правил здоровья глаз: Комаровский объяснил, как ребенку не посадить зрение на дистанционке

В каком возрасте детям смотреть в экран нельзя

Комаровский подчеркивает, что особую опасность гаджеты представляют для дошкольников.

"Гаджеты реально влияют на развитие ребенка, формирование навыков. Поэтому абсолютно все педиатрические организации и психологи всего мира настоятельно рекомендуют, что дети первых двух лет жизни не должны смотреть в экран. Единственное исключение - общение", - говорит он.

Нормы экранного времени

Педиатр добавил, что недавно канадскими исследователями было доказано, что если дошкольник проводит перед экраном более двух часов в день, то вероятность синдрома дефицита внимания с гиперактивностью увеличивается в восемь раз.

При этом Комаровский обратил внимание, что все рекомендации ВООЗ о том, что с 6 до 14 лет экранное время не должно превышать 2 часа в сутки - сейчас нарушаются. Так, для всех очевидно, что такая временная норма не работает, когда ребенок учится дистанционно.

Более того, часто бывает так, что после окончания уроков онлайн экранное время в жизни школьника не заканчивается - он продолжает сидеть перед гаджетами, и "поэтому возникает куча проблем", добавил врач.

Риск близорукости

Комаровский ответил на самый распространенный вопрос у родителей - относительно близорукости, если дети постоянно смотрят на экран.

"Человеческий глаз создан для того, чтобы смотреть вдаль. Если ребенок с утра до ночи смотри в экран и никуда больше, это значительно увеличивает вероятность близорукости.

Но! Проведенные исследования доказывают совершенно другое: чем больше ребенок находится на свежем воздухе, играет на улице, занимается спортом, имеет двигательную активность, то есть находится за пределами помещения - тем реже у такого ребенка возникает близорукость", - объясняет педиатр.

Так, обращает внимание Комаровский, причина близорукости - не гаджет, а то, что ребенку просто не приходится смотреть вдаль.

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Ограничение экранного времени Комфорт - речь идет о том, что дети часто утыкаются носом в экран, смотрят на гаджет с опущенной головой, что плохо влияет на кровоснабжение головного мозга, и "в принципе очень опасно". Желательно, чтобы экран находился перед глазами на расстоянии вытянутой руки. Отдых для глаз - каждые 20 минут перед экраном надо делать перерыв на 20 секунд, в это время рассматривая любой предмет, что расположен на расстоянии около 6 метров. Увлажнение глаза - увлажнение слизистой оболочки глаза. Дело в том, что когда человек смотрит на экран, он физиологически моргает в 3-4 раза реже, чем когда смотри вдаль, а это чревато развитием синдрома сухого глаза, когда возникают покраснения, зуд. В таких случаях, в частности, могут помочь специальные капли - фактически солевые растворы для увлажнения глаз. Свежий воздух - минимум 1, а в идеале 2 часа побыть на улице. Комаровский отметил, что это "нельзя заменить ничем". Минимум экранов по ночам Настройки экрана - уменьшить яркость экрана, увеличение контрастности.

Фото: рекомендации Минздрава Украины о продолжительности онлайн-уроков для школьников