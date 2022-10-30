7 правил здоровья глаз: Комаровский объяснил, как ребенку не посадить зрение на дистанционке

Доктор Евгений Комаровский рассказал, как детям не посадить зрение в условиях дистанционного образования, когда приходится долго сидеть перед гаджетами. Известный педиатр и ведущий также дал полезные советы о здоровье глаз.
Об этом заслуженный врач Украины рассказал в своем Instagram.
Комаровский подчеркивает, что особую опасность гаджеты представляют для дошкольников.
"Гаджеты реально влияют на развитие ребенка, формирование навыков. Поэтому абсолютно все педиатрические организации и психологи всего мира настоятельно рекомендуют, что дети первых двух лет жизни не должны смотреть в экран. Единственное исключение - общение", - говорит он.
Педиатр добавил, что недавно канадскими исследователями было доказано, что если дошкольник проводит перед экраном более двух часов в день, то вероятность синдрома дефицита внимания с гиперактивностью увеличивается в восемь раз.
При этом Комаровский обратил внимание, что все рекомендации ВООЗ о том, что с 6 до 14 лет экранное время не должно превышать 2 часа в сутки - сейчас нарушаются. Так, для всех очевидно, что такая временная норма не работает, когда ребенок учится дистанционно.
Более того, часто бывает так, что после окончания уроков онлайн экранное время в жизни школьника не заканчивается - он продолжает сидеть перед гаджетами, и "поэтому возникает куча проблем", добавил врач.
Комаровский ответил на самый распространенный вопрос у родителей - относительно близорукости, если дети постоянно смотрят на экран.
"Человеческий глаз создан для того, чтобы смотреть вдаль. Если ребенок с утра до ночи смотри в экран и никуда больше, это значительно увеличивает вероятность близорукости.
Но! Проведенные исследования доказывают совершенно другое: чем больше ребенок находится на свежем воздухе, играет на улице, занимается спортом, имеет двигательную активность, то есть находится за пределами помещения - тем реже у такого ребенка возникает близорукость", - объясняет педиатр.
Так, обращает внимание Комаровский, причина близорукости - не гаджет, а то, что ребенку просто не приходится смотреть вдаль.
Фото: рекомендации Минздрава Украины о продолжительности онлайн-уроков для школьников
Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет перед холодной зимой.
А также перед этим педиатр объяснил, чем запрещено кормить заболевшего ребенка.