7 популярных сексуальных фантазий, о которых партнеры стесняются говорить

Ролевые игры

"Добрый день, доктор, у меня проблема..." или "Извините, я новенькая секретарша, не знаю, как это работает". Эти сюжеты не просто так часто встречаются в эротических фильмах.

"Игра в роли позволяет почувствовать себя кем-то другим, выйти за пределы привычных моделей поведения и добавить новых красок в отношения", - объясняет эксперт.

Доминирование и подчинение

Не все готовы признать, что им нравится, когда партнёр берёт контроль в свои руки - или наоборот, когда они сами управляют процессом.

Это не обязательно о кнутах и наручниках. Иногда лёгкий повелительный тон или инициатива от одного из партнёров уже может сделать секс более страстным", - добавляет сексолог.

Быть наблюдаемым или наблюдателем

Некоторые мечтают о сексе при свидетелях, а кому-то достаточно представить, что за ним подглядывают. Это связано с адреналином и возбуждением от мысли, что тебя могут увидеть.

Секс в публичном месте

Лифт, парк, туалет в ресторане или примерочная - это звучит рискованно, а значит, возбуждает. Здесь работает тот же механизм: страх быть разоблаченным добавляет остроты.

Привлечение третьего лица

Фантазии о сексе втроем или свингерстве часто возникают даже у самых верных людей. Это не значит, что они хотят это реализовать. Иногда сама идея добавляет остроты отношениям.

Грубый секс

"Многие люди мечтают о том, чтобы секс был немного жёстче - с рывками, покусыванием или даже незначительной болью. Важно, чтобы все происходило по согласию и приносило удовольствие обоим партнерам", - говорит Виталий Курсик.

Запрещенные отношения

Студент-преподаватель, шеф-подчиненный, соседка, старший брат подруги - запретные сценарии всегда возбуждают. Иногда из-за того, что они кажутся недоступными, иногда - из-за социальных норм, которые делают их ещё более привлекательными.

Как об этом говорить с партнером?

Если у вас есть фантазия, которую хочется реализовать, важно правильно донести её до партнёра:

Без давления и принуждения. Фраза "А давай завтра позовем еще кого-то" может испугать. А вот "Я читал об этом, что ты думаешь?" - более безопасный вариант.

Без страха осуждения. Будь готов услышать, что партнер не поддерживает твою идею. И это нормально.

В легкой, игривой форме. Говорить об этом лучше в спокойной атмосфере, без лишнего напряжения.

"Фантазии - это нормально. Они помогают разнообразить отношения и лучше понимать себя. Главное - откровенность, уважение и общее желание экспериментировать", - резюмирует эксперт.

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