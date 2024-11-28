7 ошибок пользования презервативами, которые многие игнорируют

Презервативы остаются одним из самых эффективных способов уберечься от инфекций, передающихся половым путем, в частности, ВИЧ. Однако даже этот надежный метод может не сработать из-за неправильного использования.

Чтобы ваш секс был безопасным и вызывал удовольствие, а не тревожность из-за возможных нежелательных последствий для здоровья, РБК-Украина вместе со специалистами инициаторами проекта "REACH 95: Доступность качественных услуг по ВИЧ в учреждениях здравоохранения Украины" разобрало 7 самых распространенных ошибок в использовании презервативов.

Презерватив в кошельке или кармане джинсов

Казалось бы, а что не так ли? Презерватив всегда под рукой на всякий случай - удобно же. Однако в кошельке презерватив подвергается лишнему трению, на латексе появляются микротрещины. Как результат - изделие может подвести. То же касается и кармана джинсов - тепло от собственного тела плюс трение. А еще можно на что-то сесть и проколоть презерватив. Поэтому лучше хранить изделие в специальном кейсе (так называемый кондом-холдер), или выделить для презерватива отдельный карманчик в сумке, бананке и т.д.

Открывать презерватив зубами

Страсть это прекрасно, но разрывать в водовороте чувств презерватив зубами - не лучшая идея, кондом можно повредить. То же касается и ножниц или других острых предметов. Открывайте руками и надрыв делайте в отведенном на упаковке месте. Следует перед каждым использованием проверять целостность упаковки.

Не стоит носить презервативы в кармане джинсов (фото: freepik.com)

Игнорировать лубриканты

Лубрикант - мастхев интима. Он помогает снизить возможные болевые ощущения во время секса, травматизацию и, соответственно, риск передачи ВИЧ и других инфекций, передающихся половым путем. Лубрикант также может способствовать сексуальному удовлетворению. Правильно подобранный лубрикант снижает риск разрыва презервативов. Во время анального секса рекомендуется использовать большое количество лубриканта, поскольку анус не обеспечивает достаточного естественного увлажнения.

С презервативами совместимы лубриканты на водной основе. Масличные лубриканты с презервативами нельзя использовать. Так же запрещено в качестве лубрикантов использовать подручные средства или продукты питания (масло, масло, рыбий жир, детскую или масло для загара, вазелин, мази от ожогов, кремы от геморроя, кремы для рук и т.п.) - они могут разрушать латекс.

Не менять презерватив при разных видах секса с одним партнером

Необходимо использовать новый презерватив при каждом новом половом акте. Если у вас с партнером или партнершей за раз происходит и вагинальный, и оральный, и анальный секс, то для каждого такого полового акта нужен новый презерватив. Один на все случаи не подходит, потому что это не только повышает риск передачи инфекций, но и "миграцию" бактерий из кишечника в среды, где им не место, и вызвать проблемы со здоровьем.

Игнорировать лубриканты не стоит (фото: freepik.com)

Презерватив в машине или ванной

Высокая или низкая температура, влажность, прямые солнечные лучи, соседство с химическими веществами - нет, нет, нет. Все это может губительно влиять на качество презервативов или свойства латекса. Поэтому время переложить свои презервативы в сухое, защищенное от прямых солнечных лучей место, где температура будет держаться в диапазоне от 0 до +25 градусов.

Одевать два презерватива одновременно или не использовать презерватив вообще

Не нужно впадать в крайности! Два презерватива одновременно не удвоят защиту и не гарантируют вдвое более безопасный секс, а скорее наоборот: презервативы либо сползут, либо разорвутся. Поэтому играйте по правилам и используйте один презерватив соответствующего размера.

Секс без презерватива, особенно с новым партнером, или с партнером, чей ВИЧ-статус вам неизвестен, - тоже большой риск. А наша жизнь и так слишком бурна, согласитесь. Если у вас был незащищенный секс на протяжении последних 12 месяцев с более чем одним партнером, то специалисты рекомендуют сделать тест на ВИЧ. Такой тест, кстати, можно заказать через чат-бот "REACH 95:Тестируйся сам" в Telegram и забрать его в ближайшем почтовом отделении.

Научитесь одевать презерватив правильно (фото: freepik.com)

Игнорировать правила одевания презерватива

Убедитесь, что член полностью эрегирован. Наденьте презерватив до начала полового акта (т.е. до того, как пенис коснется влагалища или ануса). Разверните презерватив к основанию полового члена, а если не получается это сделать, возможно, вы одели его неправильно. В таком случае - выбрасывайте изделие и используйте новое. Будьте в презервативе до конца полового акта. Придерживайте презерватив за основание, чтобы он не соскользнул, когда вы вынимаете пенис.

Напомним, что 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом, установленный Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году. Это важная дата, напоминающая нам о необходимости профилактики, лечения и поддержки людей, живущих с ВИЧ.

Хотя за последние годы были достигнуты значительные успехи в борьбе с эпидемией, ВИЧ/СПИД остается серьезной глобальной проблемой.

Самый эффективный способ избежать инфицирования ВИЧ - это безопасный секс. И использование презерватива - это самый надежный барьерный метод контрацепции, защищающий не только от вируса иммунодефицита человека, но и от многих других половых инфекций, таких как гонорея, сифилис, гепатит B и C. Таким образом, защищая себя и своих партнеров, вы берете ответственность за свое здоровье и здоровье других людей.