7 новых фильмов, которые достойны вашего внимания. Эти истории поразят с первых секунд

"Субстанция"

Очень "свежий" фильм, уже покоривший зрителей. В нем вы увидите, на что может решиться человек, который больше всего стремится оставаться молодым. История способна поразить и заставить о многом задуматься.

"Одна жизнь"

А этот фильм основан на реальной истории о брокере, который пытается спасти детей (события разворачиваются в 1938 году). Муж буквально соревнуется с судьбой и временем. Сюжет способен тронуть и затягивает с первых секунд.

"Бедные создания"

Фантастическая лента расскажет об ученом, который занимается девушкой с неизвестным прошлым. Оказывается, мужчина спас ее от гибели, а также учит ее просто жить. Но то, что будет дальше, заинтересует и ошарашит еще больше.

"Материнский инстинкт"

В центре истории - две женщины. У каждой есть ребенок, муж, жизнь можно назвать счастливой. Но потом происходит то, что навсегда меняет их судьбы. Одна авария, одна трагедия - все рушится на глазах.

"Девушка и море"

Фильм расскажет о девушке, которая больше всего хочет заниматься плаванием. В детстве она видит, как во время трагического пожара гибнут женщины, просто не сумевшие выплыть. И это навсегда запечатлевается в ее памяти, а затем она обретает новую цель - девушка хочет сделать то, что до нее удавалось только опытным спортсменам-мужчинам.

"Королевский эксклюзив"

Лента основана на реальных событиях. В ней вы увидите, как журналисты готовили и принимали легендарное интервью с принцем Эндрю. Фильм показывает, как работают ведущие и какие препятствия им приходится преодолевать для материалов.

"Зверь"

Драма может заинтересовать тех, кто любит новые технологии и мечтает о жизни в мире роботов. Фильм покажет, к чему могут привести игры и шутки по ИИ. Конечно, события фантастические, но могут дать много интересных инсайтов.