7 новых фильмов, которые достойны вашего внимания. Эти истории поразят с первых секунд
Если вы не знаете, что посмотреть вечером, обратите внимание на новые фильмы 2024 года, которые уже вышли на экраны, но не все успели их увидеть. Вас ждут интересные драмы и очень необычные истории.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 новых фильмов, которые стоит посмотреть на днях.
"Субстанция"
Очень "свежий" фильм, уже покоривший зрителей. В нем вы увидите, на что может решиться человек, который больше всего стремится оставаться молодым. История способна поразить и заставить о многом задуматься.
"Одна жизнь"
А этот фильм основан на реальной истории о брокере, который пытается спасти детей (события разворачиваются в 1938 году). Муж буквально соревнуется с судьбой и временем. Сюжет способен тронуть и затягивает с первых секунд.
"Бедные создания"
Фантастическая лента расскажет об ученом, который занимается девушкой с неизвестным прошлым. Оказывается, мужчина спас ее от гибели, а также учит ее просто жить. Но то, что будет дальше, заинтересует и ошарашит еще больше.
"Материнский инстинкт"
В центре истории - две женщины. У каждой есть ребенок, муж, жизнь можно назвать счастливой. Но потом происходит то, что навсегда меняет их судьбы. Одна авария, одна трагедия - все рушится на глазах.
"Девушка и море"
Фильм расскажет о девушке, которая больше всего хочет заниматься плаванием. В детстве она видит, как во время трагического пожара гибнут женщины, просто не сумевшие выплыть. И это навсегда запечатлевается в ее памяти, а затем она обретает новую цель - девушка хочет сделать то, что до нее удавалось только опытным спортсменам-мужчинам.
"Королевский эксклюзив"
Лента основана на реальных событиях. В ней вы увидите, как журналисты готовили и принимали легендарное интервью с принцем Эндрю. Фильм показывает, как работают ведущие и какие препятствия им приходится преодолевать для материалов.
"Зверь"
Драма может заинтересовать тех, кто любит новые технологии и мечтает о жизни в мире роботов. Фильм покажет, к чему могут привести игры и шутки по ИИ. Конечно, события фантастические, но могут дать много интересных инсайтов.
Напомним, ранее мы уже называли мини-сериалы от Apple TV с небанальными сюжетами.
Кроме того, недавно появилась подборка новых фильмов об апокалипсисе.