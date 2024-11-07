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7 невероятных сериалов о маньяках. Истории, после которых будет тяжело уснуть

Что посмотреть вечером (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Сериалы об убийцах, детективах и просто триллерах - такие истории способны действительно испугать и заинтересовать одновременно. И если вы не знаете, что посмотреть, когда скучно, пощекочите нервы острыми сюжетами.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 сериалов о маньяках, которые поразят и даже испугают.

"Наблюдатель"

Вас ждет история, основанная на реальных событиях. Обычная семья внезапно становится объектом слежки. Преступник, который называет себя наблюдателем, преследует супругов. Их не спасает даже переезд, а вся жизнь летит кувырком.

 

"Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов"

Жуткая история об убийстве супругов поразит острым сюжетом. Братья, родителей которых жестоко лишают жизни, привлекают внимание детективов. И окажется, что семья скрывает немало секретов.

 

"Мотель Бейтсов"

Женщина и ее сын решили переехать в маленький городок, там они покупают заброшенный мотель. Но попытка начать жизнь с чистого листа окажется неудачной. Никто даже не мог представить, какие секреты и запутанные интриги ждут новых жителей города.

 

"Охотник за разумом"

А в этом сериале вас ждет история об агентах, изучающих преступления, чтобы лучше понять маньяков. Этот опыт окажется очень нелегким. Кроме того, что агенты должны расследовать жуткие преступления, им приходится бороться с хейтом и непониманием со стороны всех вокруг.

 

"Пациент"

В центре сюжета - психотерапевт, открывающий необычный и очень эффективный метод, благодаря которому пациенты могут овладеть своими страхами. Но именно эти умения привлекут внимание серийного убийцы. Он похищает пациента и делает его своим пленником.

 

"Мост"

Сериал расскажет о полицейских из двух стран. На пересечении границы они найдут труп, поэтому обнаружить убийцу и выяснить его мотивы нужно сразу обеим командам следователей.

 

"Мистер Мерседес"

Сюжет, после которого будет тяжело уснуть. Вас ждет история о мужчине, который медленно умирает от опухоли. И он начинает думать, что должно стать популярным. При этом единственным путем к славе мужчина видит только одно - ужасное преступление.

 

К слову, раньше мы называли 7 коротких сериалов, которые хочется "проглотить" за вечер.

Кроме этого, недавно были названы топ-10 новых фильмов и сериалов от Netflix.

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