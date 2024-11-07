7 невероятных сериалов о маньяках. Истории, после которых будет тяжело уснуть

"Наблюдатель"

Вас ждет история, основанная на реальных событиях. Обычная семья внезапно становится объектом слежки. Преступник, который называет себя наблюдателем, преследует супругов. Их не спасает даже переезд, а вся жизнь летит кувырком.

"Чудовища: История Лайла и Эрика Менендесов"

Жуткая история об убийстве супругов поразит острым сюжетом. Братья, родителей которых жестоко лишают жизни, привлекают внимание детективов. И окажется, что семья скрывает немало секретов.

"Мотель Бейтсов"

Женщина и ее сын решили переехать в маленький городок, там они покупают заброшенный мотель. Но попытка начать жизнь с чистого листа окажется неудачной. Никто даже не мог представить, какие секреты и запутанные интриги ждут новых жителей города.

"Охотник за разумом"

А в этом сериале вас ждет история об агентах, изучающих преступления, чтобы лучше понять маньяков. Этот опыт окажется очень нелегким. Кроме того, что агенты должны расследовать жуткие преступления, им приходится бороться с хейтом и непониманием со стороны всех вокруг.

"Пациент"

В центре сюжета - психотерапевт, открывающий необычный и очень эффективный метод, благодаря которому пациенты могут овладеть своими страхами. Но именно эти умения привлекут внимание серийного убийцы. Он похищает пациента и делает его своим пленником.

"Мост"

Сериал расскажет о полицейских из двух стран. На пересечении границы они найдут труп, поэтому обнаружить убийцу и выяснить его мотивы нужно сразу обеим командам следователей.

"Мистер Мерседес"

Сюжет, после которого будет тяжело уснуть. Вас ждет история о мужчине, который медленно умирает от опухоли. И он начинает думать, что должно стать популярным. При этом единственным путем к славе мужчина видит только одно - ужасное преступление.